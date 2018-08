Di Maio non teme attacchi sui mercati | ' Non siamo ricattabili'

Attacco speculativo dei mercati? Di Maio non condivide la previsione di Giorgetti : “Non vedo rischi e non siamo ricattabili” : Non è “l’estate del 2011” quando al governo c’era Silvio Berlusconi “che rinunciò per le sue aziende”. Luigi Di Maio non teme un possibile Attacco speculativo nei confronti dell’Italia, ma dice: “Se qualcuno vuole usare i mercati contro il governo, sappia che non siamo ricattabili“. Così il vicepremier M5s, intervistato dal Corriere della Sera, respinge le prospettive di un Attacco dei ...

Di Maio : M5S non è contro i vaccini - vogliamo si facciano : Roma – Sui vaccini “c’e’ un disegno di legge che sara’ approvato nei tempi parlamentari, quindi il nuovo anno scolastico iniziera’ in regime decreto Lorenzin. La mamma che si vanta di aver falsificato l’autocertificazione sappia che rischia fino a due anni di galere. La legge va applicata, perche’ non si gioca con la salute”. Cosi’ il vicepremier Luigi Di Maio in una intervista al ...

