Di Maio | Mercati | non siamo ricattabili Vaccini | mettere a tacere idee

DI Maio - "ATTACCO MERCATI? NON SIAMO RICATTABILI"/ Ultime notizie Governo : "Ilva - ancora nessun accordo" : Di MAIO e i temi del Governo: "M5s diviso sui vaccini? No, noi non SIAMO contro l'obbligo". Ultime notizie, Ministro "non ricattabili dai mercati, non temo attacchi speculativi"(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 10:41:00 GMT)

Di Maio : "Usare i mercati contro il governo? Non siamo ricattabili" : Luigi Di Maio continua a mostrarsi molto presente in questo periodo di chiusura del Parlamento è stamattina, dalle pagine del Corriere della Sera, assicura che il governo di Giuseppe Conte non si farà ricattare dai mercati, tirando in ballo quando accaduto nel 2011 con Silvio Berlusconi:Io non vedo il rischio concreto che questo governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare i mercati contro il governo, ...

Di Maio : “Le opposizioni dicono che i mercati ci attaccheranno? Non siamo ricattabili” : Di Maio dice che il governo ha già le coperture per il superamento della legge Fornero e per il condono fiscale: "Il tetto del 3% di deficit non ci sarà bisogno di sforarlo. Con Conte e Tria convinceremo la Ue a farci fare riforme che porteranno all'abbassamento del debito e all'aumento della domanda interna"Continua a leggere

Di Maio - "M5s diviso? Non siamo contro i vaccini"/ Ultime notizie Governo : "non ricattabili dai mercati" : Di Maio e i temi del Governo: 'M5s diviso sui vaccini? No, noi non siamo contro l'obbligo'. Ultime notizie, Ministro 'non ricattabili dai mercati'.

Di Maio - “M5s diviso? Non siamo contro i vaccini”/ Ultime notizie Governo : “non ricattabili dai mercati” : Di Maio e i temi del Governo: "M5s diviso sui vaccini? No, noi non siamo contro l'obbligo". Ultime notizie, Ministro "non ricattabili dai mercati, non temo attacchi speculativi"(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Luigi Di Maio - l'ultimo vergognoso schiaffo a Berlusconi : 'Non temo i mercati - non siamo ricattabili come nel 2011' : Luigi Di Maio dice di non temere l'attacco dei mercati finanziari a fine agosto, uno scenario previsto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti , intervistato da Libero . ...

Di Maio - non temo attacchi dai mercati : ANSA, - ROMA, 13 AGO - "Non vedo il rischio concreto che questo governo sia attaccato. È più una speranza delle opposizioni", ma "se qualcuno vuole usare i mercati contro il governo, sappia che non ...

Di Maio - non temo attacchi dai mercati : ANSA, - ROMA, 13 AGO - "Non vedo il rischio concreto che questo governo sia attaccato. È più una speranza delle opposizioni", ma "se qualcuno vuole usare i mercati contro il governo, sappia che non ...

Governo - Di Maio : 'Allarme per i mercati? non siamo ricattabili' : 'Io non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare i mercati contro il Governo, sappia che non siamo ricattabili. A ...

Di Maio - non temo attacchi dai mercati : ANSA, - ROMA, 13 AGO - "Non vedo il rischio concreto che questo governo sia attaccato. È più una speranza delle opposizioni", ma "se qualcuno vuole usare i mercati contro il governo, sappia che non ...

Governo - Di Maio : "Allarme per i mercati? non siamo ricattabili" : "Io non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare i mercati contro il Governo, sappia che non siamo ricattabili. A Palazzo Chigi non c'è Berlusconi che rinunciò per le sue aziende". Lo dice, intervistato dal 'Corriere della Sera', il vice premier Luigi Di Maio, commentando l'allarme lanciato ...

DI Maio : «Qualcuno vuole usare i mercati contro di noi. Ma non siamo ricattabili» : «N on credo che avremo un attacco speculativo». Ministro Luigi Di Maio, i mercati a fine agosto prenderanno di mira l'Italia, come prevede il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giorgetti? «...

BTp - Di Maio : 'I mercati impareranno a conoscerci' : Come riportava l'agenzia Reuters , gli investitori temono che Giovanni Tria , il ministro dell'Economia, stretto fra le richieste dei due vicepremier, flat tax dalla Lega e reddito di cittadinanza ...

C'è posta per Tria : i mercati non vogliono la "manovra Di Maio" : Roma I mercati ieri hanno dato un altro piccolo segnale negativo all'Italia. L'asta di Bot semestrali riservata agli operatori specialisti è stata caratterizzata da richieste inferiori all'offerta. In particolare, sono stati aggiudicati solo il 75% dei 600 milioni messi a disposizione, cioè 450 milioni. Considerato che nell'elenco specialisti del Tesoro ci sono solo tre istituti italiani (Banca Imi del gruppo Intesa Sanpaolo, Unicredit e Monte ...