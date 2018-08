Di Maio | “M5s diviso? Non siamo contro i vaccini” Ultime notizie Governo | “non

Caos Ilva - Forza Italia “Di Maio improvvisa”/ Salvini - “impensabile che chiuda”. Calenda - “M5s annulli gara” : Caos Ilva, Forza Italia attacca Di Maio: "il Ministro improvvisa, è indegno". Salvini, "impensabile che chiuda l'azienda". Ira Calenda, "M5s annulli la gara o è solo varietà"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:24:00 GMT)

Scontro nel governo sui voucher. Salvini li rivuole - ma Luigi Di Maio si oppone : “M5S contrario allo sfruttamento” : Scontro sui voucher nel governo Conte. La Lega vorrebbe reintrodurli in maniera massiva per i lavoratori del settore agricolo e turistico ma Di Maio non è d'accordo: ": "Il tema dei voucher, se viene introdotto per sfruttare di nuovo la gente, troverà un argine, anzi un muro di cemento armato da parte del Movimento 5 Stelle. Non si deve entrare nel ragionamento 'o ce li fate sfruttare o li licenziamo'. L’impegno che io ho assunto è quello di ...

Di Maio : “M5s non arretra sul reddito di cittadinanza. E prossima settimana buona per decreto dignità e abolizione vitalizi” : Sul reddito di cittadinanza “non arretremo”. Il tema sarà affrontato a breve e i cardini saranno sempre quelli già previsti nel disegno di legge del 2013, a prima firma Nunzia Catalfo, e poi inseriti nel programma elettorale del M5s per le elezioni del 4 marzo: quindi “lo Stato ti forma e ti dà un reddito”, in cambio “lavori ogni settimana 8 ore gratuite”. Luigi Di Maio interviene al congresso nazionale della ...

Di Maio : “M5s non arretra sul reddito di cittadinanza. E prossima settimana buona per decreto Dignità e abolizione vitalizi” : Sul reddito di cittadinanza “non arretremo”. Il tema sarà affrontato a breve e i cardini saranno sempre quelli già previsti nel disegno di legge del 2013, a prima firma Nunzia Catalfo, e poi inseriti nel programma elettorale del M5s per le elezioni del 4 marzo: quindi “lo Stato ti forma e ti dà un reddito”, in cambio “lavori ogni settimana 8 ore gratuite”. Luigi Di Maio interviene al congresso nazionale della ...