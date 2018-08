Di Maio - “M5s diviso? Non siamo contro i vaccini”/ Ultime notizie Governo : “non ricattabili dai mercati” : Di Maio e i temi del Governo: "M5s diviso sui vaccini? No, noi non siamo contro l'obbligo". Ultime notizie, Ministro "non ricattabili dai mercati, non temo attacchi speculativi"(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Senato - Marcucci (Pd) a Di Maio : “Conosce il lavoro? Ha mai provato la soddisfazione di un’assunzione?”. Insorge il M5s : “Altro che fiducia, voi avete messo il bavaglio alle opposizioni”. A dirlo, poco prima del voto in Senato sul dl dignità, è il capogruppo del Pd, Andrea Marcucci. Che poi si è rivolto direttamente al vicepremier Luigi Di Maio: “Ma lei sa cos’è il lavoro? Ha mai provato la soddisfazione di essere assunto o di ricevere una busta paga?”. Dai banchi occupati dai Senatori del M5s si sono levate le proteste nei confronti ...

Dl dignità è legge. Boato M5s - Di Maio e Conte esultano - Pd protesta. E Casellati ai senatori dem : “Non siamo all’asilo” : Via libera del Senato al decreto dignità. Con 155 sì, 125 no e un astenuto Palazzo Madama ha licenziato in via definitiva il provvedimento, che nei prossimi giorni sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. Al momento dell’approvazione, sono scattate le esultanze del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e degli altri membri del governo. Al contrario, proteste in casa Pd, con ...

I militanti del M5s chiedono a Di Maio di fermare il candidato della Regione Sardegna : 'Chiediamo al nostro Capo Politico Luigi Di Maio di fermare questa azione politica', si legge nella petizione degli attivisti pubblicata tre giorni fa e che ha già raccolto una novantine di firme, '...

TAV - TAP E GRANDI OPERE : SCONTRO NEL GOVERNO LEGA-M5S/ Ultime notizie. Di Maio : troveremo accordo con Salvini : Tav, Tap e GRANDI OPERE: lo SCONTRO nel GOVERNO potrebbe essere accantonato. Matteo Salvini e Luigi Di Maio parlano di un accordo raggiungibile tra Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 10:32:00 GMT)

M5S : Di Maio - al Governo difendiamo i nostri valori : Sono che il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire abbia detto, quando l'ho incontrato a Roma, che capisce i miei dubbi sulla Tav'. Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter , Si ...

ANDREA MURA - DIMISSIONI DA DEPUTATO/ Velista contro M5s : Di Maio pronto a fargli causa per danno d'immagine : ANDREA MURA (M5s) si dimette da parlamentare, il DEPUTATO-Velista lascia la Camera e accusa: "contro di me linciaggio mediatico senza precedenti", le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 16:45:00 GMT)

DALLA CINA/ La superstrada di Sibari pronta a far "inciampare" Di Maio e M5s : Il Movimento 5 Stelle non deve far fronte solo alle note vicende relative a Tav e Tap, ma anche a una strada che dovrebbe passare in Calabria.

