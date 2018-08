Di Maio | “Le opposizioni dicono che i mercati ci attaccheranno? Non siamo ricattabili”

Manovra - Di Maio : “Le emergenze in Italia sono tasse e povertà. Quindi avanti con flat tax e reddito di cittadinanza” : In Italia le emergenze sono “tasse e povertà“. Dopo giorni di discussioni su legge Mancino e razzismo che diventano mesi se il discorso si allarga alla questione immigrazione, Luigi Di Maio da Fabriano rimarca quali sono i “due grandi problemi” su cui il governo deve intervenire. E le ricette sono già pronte: da una parte la flat tax, dall’altra il reddito di cittadinanza, entrambe da avviare insieme nella legge di ...

Dl dignità - Boldrini : “Non c’è una riga sull’occupazione femminile”. Poi l’attacco a Di Maio : “Le sa o no queste cose?” : “Nel decreto dignità non c’è una riga che riguarda l’occupazione femminile”. A scagliarsi in Aula contro Luigi Di Maio, durante l’esame del decreto, è l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, deputata di Liberi e Uguali. “Una grave lacuna, una dimenticanza inaccettabile. Lei signor ministro non sa che in Italia lavora solo il 49% delle donne e che al Sud la percentuale scende solo al 32%? Lo sa che a ...

Camping river - Di Maio difende lo sgombero : “Legittimo e pacifico - non c’è nessuno scontro” : Luigi Di Maio difende lo sgombero in atto al Camping river, il campo nomadi in via tenuta Piccirilli a Roma, avviato nonostante la sospensiva fino a venerdì della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Di fronte alle denunce delle associazioni, Di Maio ha replicato: “Abbiamo sentito la polizia locale che smentisce qualsiasi tipo di scontro, è uno sgombero pacifico. E sì, lo ritengo legittimo questo sgombero”, ha tagliato corto il ...

Ilva - Luigi Di Maio : “Le proposte di ArcelorMittal su ambiente e occupazione non bastano” : Sulla questione Ilva il vicepremier Di Maio ha incontrato le rappresentanze sindacali e l'azienda acquirente, ArcelorMittal. Per il ministro sul "piano occupazionale bisogna fare di più e il piano ambientale non è soddisfacente", nonostante alcuni passi in avanti. I sindacati concordano ma chiedono di fare presto.Continua a leggere

Di Maio : "Le pensioni d'oro le aboliremo"/ Ma il risparmio sarà di "soli" 210 milioni di euro : Di Maio: "Le pensioni d'oro le aboliremo", ma il risparmio sarà di "soli" 210 milioni di euro, troppo pochi rispetto al miliardo di euro calcolato dal leader del Movimento 5 Stelle

Rider - Di Maio : “Le piattaforme hanno accettato un tavolo di contrattazione per costruire un nuovo modello” : “Ci sono due strade possibili: il governo fa una norma dicendo questo è l’inquadramento, questa è la retribuzione, queste sono le tutele. L’altra strada è aprire un tavolo di contrattazione tra le piattaforme e i Rider e costruire assieme un nuovo modello. Ho proposto questo alle piattaforme. Mi è stato detto che sono disponibili”. Dopo l’incontro con le piattaforme delle consegne a domicilio, il ministro del ...