Di Maio | ' Italia non ricattabile | è solo una speranza delle opposizioni'

Governo - Di Maio : Italia non teme attacchi - non siamo ricattabili : Roma, 13 ago., askanews, - "Non credo che avremo un attacco speculativo. Non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare ...

Alessandro Sallusti : 'Il piano di Salvini con Di Maio per spartirsi l'Italia' : Distanze sempre più difficili da colmare. Sono quelle che si sono aperte tra Lega e Forza Italia a partire dal 'caso Foa'. E Alessandro Sallusti, nell'editoriale su Il Giornale , si chiede i motivi ...

"Salvini mollerà Di Maio - il governo dura poco" : Forza Italia e Pd all'attacco - Conte tira dritto : "Durerà poco". "Cadrà in autunno". Da Forza Italia e Pd profezie poco incoraggianti per l'esecutivo legastellato. Ma il...

Per Di Maio non dobbiamo emigrare - ma 5 milioni di italiani lo hanno fatto : Non si arresta la "fuga" degli italiani alla ricerca di lavoro e opportunità all'estero. Sono infatti 5 milioni i connazionali che vivono e lavorano fuori confine, un dato eclatante che racconta una tendenza in atto da diversi anni, quasi a dispetto del monito lanciato due giorni fa dal vicepremier Luigi Di Maio ("Non dobbiamo emigrare"). Il vicepremier si riferiva alla tragedia di ...

Tragedia Marcinelle - Di Maio : "Insegna che non bisogna emigrare"/ Garavini (Pd) - "scuse a italiani all'estero" : Marcinelle, Di Maio: "Non bisogna emigrare". Caos all'interno del Governo, ira della Lega per le parole di Moavero Milanesi: "Anche noi italiani fummo migranti"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 22:01:00 GMT)

Barbara Palombelli - mossa clamorosa per Stasera Italia : arruola Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Racconterò la nuova politica, i nuovi personaggi e le loro storie - ha spiegato la Palombelli : penso alla ricostruzione del Pd con la stagione del congresso, alle elezioni europee, agli equilibri ...

Di Maio dice che non dobbiamo emigrare. Ma gli italiani «in fuga» sono quasi triplicati in 10 anni : Dal 2008 ad oggi le emigrazioni dall’Italia sono esplose a ritmi che ricordano quelli del Dopoguerra. Il Belpaese è passato dal 16esimo all’ottavo posto nella classifica Ocse sui tassi di emigrazione. Se ne vanno soprattutto giovani e laureati, mentre gli ingressi in Italia si riducono. È un’emergenza sociale e demografica. La politica se ne è accorta?...

Di Maio : “A me la tragedia di Marcinelle insegna che non dobbiamo emigrare dall’Italia” : Di Maio ieri sera è intervenuto sulla strage di Marcinelle, dopo che il ministro Moavero aveva accostato i migranto di oggi agli italiani che emigravano nei secoli scorsi: "la riflessione che suscita in me Marcinelle è che non bisogna partire. Non bisogna emigrare e dobbiamo lavorare per non far più emigrare i nostri giovani. Il mio pensiero va a loro quando penso a tragedie come questa".Continua a leggere

Di Maio : a Renzi non rispondo - gli hanno risposto italiani : Roma, 9 ago., askanews, - "A Renzi non rispondo. Gli hanno risposto gli italiani il 4 marzo". Così il vice premier Luigi Di Maio a Rtl per commentare le parole dell'ex premier secondo cui il governo ...

SPILLO/ Di Maio discettando di spread fa il gioco degli anti-italiani : Luigi Di Maio rilascia dichiarazioni sullo spread, ignorando forse che questo indicatore, importante per il debito, dipende anche da quello che non fa il suo Governo. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 08:56:00 GMT)FINANZA/ Mediobanca e Generali, la nuova prova che il capitalismo italiano è morto, di S. LucianoSPILLO/ Se anche la Merkel diventa sovranista contro la Via della Seta, di N. Berti

Grillo elogia - a torto - Di Maio per avere spinto Foodora - che se ne va da sola - a lasciare l'Italia : Grillo continua ad alimentare la retorica secondo cui i "ciclosfruttatori" approfittano dei fattorini ma non apportano benefici all'economia italiana e all'occupazione e non si cura del fatto che, se ...

Grillo elogia (a torto) Di Maio per avere spinto Foodora (che se ne va da sola) a lasciare l’Italia : Roma. Qualche giorno dopo che Delivery Hero ha fatto sapere di volere vendere le attività della sua controllata Foodora in Italia, il Senato ha convertito il decreto dignità in legge. Le due vicende tuttavia non sono direttamente collegate, come ha spiegato la società tedesca dando la notizia di vol

Luigi Di Maio - nominato il nuovo capo del fisco italiano : è il generale Antonino Maggiore : Il direttore dell'Agenzia delle Entrate il governo ha nominato il generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore . Il nome del nuovo capo del fisco è stato indicato nel corso del Consiglio dei ...