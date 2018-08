Di Maio esclude problemi sui mercati | ' Non siamo ricattabili'

Luigi Di Maio esclude l'abolizione degli 80 euro e l'aumento dell'Iva : 'Tutto il governo è compatto nella volontà di non aumentare l'Iva e di non mettere le mani nelle tasche degli italiani anche per quanto riguarda la misura' del bonus degli 80 euro : lo ha assicurato ...

Di Maio esclude l'abolizione degli 80 euro e l'aumento Iva : "Tutto il governo è compatto nella volontà di non aumentare l'Iva e di non mettere le mani nelle tasche degli italiani anche per quanto riguarda la misura" del bonus degli 80 euro: lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio a margine di un incontro sulla banda larga a palazzo Chigi, commentando le indiscrezioni di stampa che sostengono l'azzeramento del bonus Renzi per finanziare il primo ...

Manovra - Di Maio esclude strappi con l'ue e aumenti dell'iva : "Ieri abbiamo fatto il primo incontro con il presidente del Consiglio Conte e il ministro Tria per coordinare le prossime politiche pubbliche, non c'è bisogno di nessuno strappo con l'Unione europea ...

Ilva : Di Maio vede i vertici di Arcelor Mittal ma non esclude annullamento della gara : 'Non mi sembra che la procedura di assegnazione sia stata fatta a regola d'arte' afferma il ministro dello Sviluppo economico. Il gruppo siderurgico pronto a migliorare l'offerta di acquisto -