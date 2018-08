DI MAIO | ATTACCO MERCATI? NON SIAMO RICATTABILI Ultime notizie Governo

"Salvini mollerà Di MAIO - il governo dura poco" : Forza Italia e Pd all'attacco - Conte tira dritto : "Durerà poco". "Cadrà in autunno". Da Forza Italia e Pd profezie poco incoraggianti per l'esecutivo legastellato. Ma il...

Riforma pensioni 2018/ Di MAIO e Boeri sotto attacco di Feltri (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Di Maio e Boeri attaccati da Vittorio Feltri. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 agosto(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 12:59:00 GMT)

Legge stabilità : Di MAIO e Salvini - “Iva non aumenta”/ Ultime notizie Manovra - opposizione all'attacco : Legge di stabilità, aumento Iva? Di Maio e Salvini non ci stanno, ma Tria ha un piano per avvicinare le posizioni di M5s e Lega all'Unione europea. Il piano del ministro dell'Economia(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:31:00 GMT)

Rai - Foa : "Continuo come consigliere anziano"/ Ultime notizie nomine : Pd all'attacco - Di MAIO frena : Rai, Marcello Foa: "Continuo come consigliere anziano". Ultime notizie nomine: Partito Democratico all'attacco, ministro Di Maio frena, "non è unica scelta"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 15:45:00 GMT)

Dl dignità - Boldrini : “Non c’è una riga sull’occupazione femminile”. Poi l’attacco a Di MAIO : “Le sa o no queste cose?” : “Nel decreto dignità non c’è una riga che riguarda l’occupazione femminile”. A scagliarsi in Aula contro Luigi Di Maio, durante l’esame del decreto, è l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, deputata di Liberi e Uguali. “Una grave lacuna, una dimenticanza inaccettabile. Lei signor ministro non sa che in Italia lavora solo il 49% delle donne e che al Sud la percentuale scende solo al 32%? Lo sa che a ...

Rai - Pd all’attacco sulle nuove nomine. Di MAIO : «Noi facciamo i casting - quelli di prima mettevano i loro compari» : Luigi Di Maio La nomina dei nuovi vertici Rai diventa materia di scontro politico. Dopo l’incontro tenutosi ieri sera a Palazzo Chigi e conclusosi con un provvisorio nulla di fatto, il Pd è passato all’attacco accusando il governo di “spartizione selvaggia” sul servizio pubblico e invitando la Commissione di Vigilanza a monitorare la situazione. La replica del vicepremier Di Maio non si è fatta attendere. Appresa la ...

MINISTRO SAVONA INDAGATO PER USURA BANCARIA/ Ultime notizie caso Unicredit : Pd all'attacco - Di MAIO nel mirino : Unicredit, MINISTRO Paolo SAVONA INDAGATO per USURA BANCARIA: Ultime notizie e terremoto nel Governo dopo inchiesta Campobasso. "Solo un atto dovuto'.

Da Boeri durissimo attacco a Di MAIO : Pensa che dia dati politici? Ha perso il contatto con la realtà : Il presidente dell'Inps, in audizione alla Camera, replica con durezza alle accuse del ministro del Lavoro che aveva messo in dubbio le sue stime sul decreto dignità. 'Gli 8000 posti che si potrebbero ...

DECRETO DIGNITÀ - DI MAIO CONTRO CONFINDUSTRIA/ M5s - anche Fraccaro all'attacco : “Agisce come lobby” : DECRETO DIGNITÀ, CONFINDUSTRIA: “Effetti peggiori delle stime” Contestate le novità sui contratti a termine, nonché il divieto assoluto di pubblicità dei giochi d'azzardo. Replica di Di MAIO(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Dl Dignità - Confindustria torna all’attacco : “Inefficace - da modificare”. Di MAIO : “Terrorismo psicologico” : Si consuma sul decreto Dignità un altro episodio dello scontro tra governo e Confindustria. Dopo le polemiche legate al divieto di pubblicità per il gioco d’azzardo, oggi è l’audizione alla Camera del direttore generale di viale dell’Astronomia a scatenare scambi di accuse tra l’associazione degli imprenditori e il ministro Luigi Di Maio. Le critiche al decreto contenute nella relazione, illustrata dalla dg Marcella ...

Di MAIO all'attacco delle banche : "Sistema deve pagare" : Nuovo, pesante, attacco dal M5S alle banche mentre nel governo il ministro dell'economia Giovanni Tria frena sulla possibilità, promossa soprattutto dalla Lega, di una moratoria della riforma delle ...

"Sistema arrogante - deve pagare". Di MAIO torna all'attacco delle banche. Ma Tria frena su un rinvio della riforma (renziana) delle Bcc : Nuovo, pesante, attacco dal M5S alle banche mentre nel governo il ministro dell'economia Giovanni Tria frena sulla possibilità, promossa soprattutto dalla Lega, di una moratoria della riforma delle Bce varata dall'esecutivo Renzi e oramai sul punto di decollare. In Calabria per visitare l'azienda dell'imprenditore Nino De Masi, il ministro dello sviluppo e del lavoro Luigi di Maio ha criticato il comportamento di Mps nella vicenda che ha ...

Foto Di MAIO su Fb nel bar del boss - Boschi all'attacco : Il presunto boss mafioso Giuseppe Corona , arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza di Palermo, lo scorso autunno aveva pubblicato sulla pagina Facebook del suo bar una Fotografia con il ...

Decreto dignità - Boeri replica a Salvini e Di MAIO : “Attacco senza precedenti - da governo negazionismo economico” : Il presidente dell'Inps Tito Boeri risponde a Matteo Salvini, Luigi Di Maio e a tutto il governo sulla questione del Decreto dignità: "Le dichiarazioni rivolgono un attacco senza precedenti alla credibilità di due istituzioni nevralgiche per la tenuta dei conti pubblici". Boeri parla di "negazionismo economico" e assicura che "i dati non si fanno intimidire".Continua a leggere