De Magistris | ' Aquarius venga a Napoli | pronti ad accoglierla' Salvini | ' Pensi agli

Migranti su Aquarius - scontro Salvini-De Magistris. No della Spagna | : La nave ha salvato 141 persone al largo della Libia e ha chiesto all'Europa un approdo. Il ministro dell'Interno: "Vada dove vuole, non in Italia". De Magistris offre il porto di Napoli. Toninelli: "...

Aquarius con 141 migranti - stop di Salvini : «Mai in Italia» Ma De Magistris è pronto ad accoglierli a Napoli Video : Toninelli: «La nave batte bandiera di Gibilterra, il Regno Unito si assuma la responsabilità». E Madrid frena Barcellona: «La Spagna non è il porto più sicuro»

Aquarius - Luigi De Magistris perde la testa : 'Ignobile - vergognosa sconfitta per l'Italia. Ora Roberto Fico...' : In queste tormentate ore in cui ha tenuto banco il caso-Aquarius e l'emergenza immigrazione, i fari sono stati puntati anche su Roberto Fico , l'ortodosso, il pentastellato di sinistra nonché ...

Aquarius - De Magistris : “Governo del cambiamento? Sta per far morire donne e bambini. Noi aperti e solidali” : “Finora l’unico elemento di storia del Governo del cambiamento, del Governo che ha fatto la storia è che stanno per far morire nel Mar Mediterraneo donne e bambini”. Luigi de Magistris, sindaco di Napoli non usa mezze misure e, tirando una stoccata decisa al Governo Lega – M5S, spiega: “Il porto di Napoli è aperto. Una nave che non trova approdo (l’Aquarius ndr), può venire nel porto di Napoli, dove ...

Aquarius - braccio di ferro Italia-Malta. De Magistris e Orlando disponibili all'accoglienza : Da ieri in campo un vero e proprio atto di forza nelle acque internazionali. Lo scontro Italia-Malta sulle sorti della nave Aquarius, bloccata in mare con 629 migranti a bordo.

