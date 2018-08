Dazi | Trump sostiene il boicottaggio contro la Harley-Davidson

Perché la lira turca è crollata. Trump esulta e aumenta i Dazi : Sono geopolitiche, monetarie e macroeconomiche le ragioni che hanno innescato la crisi valutaria in Turchia nel giorno in cui la lira tracolla sul dollaro del 12% al minimo storico di 6,2. Le pressioni di Erdogan sulla Banca centrale sono uno dei principali fattori di vulnerabilità...

Il crollo della lira turca spaventa i mercati. Erdogan : 'Siamo in guerra economica'. E Trump raddoppia i Dazi : Erdogan arringa il suo popolo: 'Siamo in guerra economica, ma Dio è con noi'. Trump , spietato, raddoppia i dazi su acciaio e alluminio dalla Turchia -

I Dazi di Trump affondano la Turchia La lira crolla ai minimi - caos in Borsa : L'economia traballa, ma anche le prospettive geopolitiche si fanno fosche. Se gli amici della Nato fanno questo, chi rimane? Nel pomeriggio il presidente turco telefona al Cremlino e Vladimir Putin ...

Ankara : risponderemo ai Dazi di Trump

Il crollo della lira turca preoccupa le banche Ue : Borse a picco - Indici - . Scontro Trump-Erdogan sui Dazi : Incidono pesantemente le sanzioni Usa, nonostante la Turchia sia uno storico alleato Nato, per la politica di Erdogan nei confronti dei dissidenti. Non si esclude un intervento riparatore del Fmi. La ...

Il crolla la lira turca preoccupa le banche Ue : Borse a picco - indici - Scontro Trump-Erdogan sui Dazi : Non ha giovato la recente scelta del presidente Recep Tayyip Erdogan di scegliere suo genero Berat Albayrak come nuovo ministro dell'Economia e delle Finanze. Gli investitori internazionali l'hanno ...

Crolla la lira turca - Erdogan : «C’è una campagna contro di noi». E Trump raddoppia i Dazi : Erdogan invita i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico: “Loro hanno i dollari, noi il nostro Allah”. Bce preoccupata per il contagio della crisi sulle banche europee

Trump raddoppia Dazi alluminio a Ankara : 18.32 "Ho autorizzato il raddoppio delle tariffe su acciaio e alluminio nei confronti della Turchia, poichè la Lira turca, si sta rapidamente deprezzando contro il nostro forte dollaro!".Lo ha annunciato Trump su Twitter. "I dazi sull'alluminio saranno ora al 20% e quelli sull'acciaio al 50%". In un altro tweet il presidente Usa torna ad attaccare i giocatori di football che si inginocchiano per protesta durante l'inno:"State in piedi con ...