Dalla Sicilia a Gallipoli | minorenne in fuga per l' amore nato su Instagram

Migranti Dalla Turchia su una barca a vela. Altri arrivi in Sicilia. Davanti alla Libia salvataggi Dalla Aquarius : In Calabria sono arrivate 72 persone di origine curda, irachena e afghana. La nave Aquarius, tornata attiva nel mediterraneo, soccorre 141 persone, Davanti alle coste libiche. Ma Salvini avverte : '...

Emanuele Scieri - la svolta a 19 anni Dalla morte del parà siciliano : c’è un arresto a Pisa : La svolta arriva a quasi 19 anni da quel 16 agosto 1999, quando il parà Emanuele Scieri venne trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa, al centro di addestramento della Folgore. E proprio dalla città Toscana arriva il colpo di scena, per certi versi inaspettato: c’è un arresto, ordinato nell’ambito delle indagini su quel decesso che non ha mai convinto la famiglia del militare originario di Siracusa. Dagli inquirenti nessun ...

Sanità - Dalla Val d'Aosta alla Sicilia : la classifica | : Calabria e Campania non riescono a garantire i Livelli essenziali di assistenza, e si confermano agli ultimi posti anche per spesa pro capite e per efficienza. Tra le regioni più virtuose Veneto, ...

Il decreto dignità. Coro di voci critiche anche Dalla Sicilia : Per Mimmo Turano se da una parte il decreto cerca di dare risposte al mondo del precariato dall'altra parte si danneggiano le imprese , troppe le contraddizioni che certamente potrebbero portare a un ...

Parte domani Dalla Sicilia il tour del Triskeles Saxophone Quartet : Roma, 26 lug. , askanews, - Prenderà il via sabato 28 luglio a Castelbuono , Palermo, la prima tournée del gruppo cameristico Siciliano Triskeles Saxophone Quartet, che si esibirà presso la Casa ...

Dalla Sicilia al Friuli. Il filo rosso dei privilegi tiene : map italy Appena raggiunta la Sala Consiliare di Trieste il neo governatore leghista Massimiliano Fedriga ha mantenuto le promesse fatte agli elettori. La sua giunta ha sfornato una delibera che taglia di oltre 1 milione di euro la spesa sul fronte dell'accoglienza, destinando una somma di 50mila euro per il rientro assistito in patria dei migranti residenti nella sua regione. Sono annunciati ulteriori interventi destinati a sospendere le spese ...

In veliero Dalla Turchia - migranti sbarcano in Sicilia e Calabria aggirando i controlli : Un altro sbarco di migranti sulle coste del Siracusano. Sempre con le stesse modalità, sempre con gli stessi numeri. Nella notte la polizia e la guardia di finanza di Siracusa hanno rintracciato in contrada Fontane Bianche, a sud del capoluogo, un gruppo di 25 persone, di nazionalità irachena (tra loro anche donne e bambini), che secondo quanto lor...

Livorno - sulle spiagge di San Vincenzo i bagnini arrivano Dalla Sicilia. Consigliere Lega : “E i giovani del luogo?” : Prima gli italiani. Anzi no: prima i toscani. Nonostante la mutazione genetica della Lega in partito nazionale, a San Vincenzo, in provincia di Livorno, c’è chi rispolvera le polemiche anti Meridione di bossiana memoria. Il motivo? L’arrivo di alcuni ragazzi da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, che faranno i bagnini sulle spiagge del litorale durante la stagione estiva. Il Consigliere del Carroccio, Roberto Biasci si dice ...

Toscana - consigliere regionale della Lega si scaglia contro i bagnini : 'Vengono Dalla Sicilia? Non li vogliamo' : ' Possibile che a San Vincenzo non si sia trovata la disponibilità di qualche aitante giovane locale? '. Così Roberto Biasci, consigliere regionale della Lega, protesta ironicamente contro l'...

Toscana - consigliere della Lega contro i bagnini : "Perché arrivano Dalla Sicilia?" : bagnini siciliani "non graditi" in Toscana. Le dichiarazioni di un consigliere regionale in Toscana della Lega, Roberto Biasci, scatenano un putiferio: "Sono rimasto quantomeno perplesso nell'apprendere che i...

