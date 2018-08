Dal 19 al 25 agosto la 39esima edizione del Meeting l' Amicizia tra i Popoli

Il Commissario Claudius Zorn - Dal 13 agosto su Canale 5 : Lunedì 13 agosto su Canale 5 appuntamento col primo dei quattro film de Il Commissario Claudius Zorn, la serie tedesca ispirata ai romanzi di Stephan Ludwig

Noipa - stipendio di agosto : possibile il cambio di moDalità di esigibilità : Il cedolino di agosto 2018 [VIDEO] è ormai stato caricato sul sito Noipa gia' da alcuni giorni ed in molti lo hanno potuto vedere anche in anteprima sul self-service, per i dipendenti pubblici ora non resta altro che aspettare l'esigibilita' dello stipendio ordinario la cui data è confermata essere il 23 agosto. Proprio nei giorni scorsi il portale Noipa nella FAQ del suo sito ufficiale ha anche comunicato come poter cambiare la modalita' di ...

Festa della Collina - Dal 16 al 19 agosto ad Arenabianca di Montesano sulla Marcellana : ... fiera dei prodotti tipici, intrattenimento per grandi e piccini e tanta ottima musica della tradizione! Giovedì 16 agosto, Alessandro Gaudio, campione del mondo di organetto e fisarmonica Venerdì 17,...

Sere d’Arte : Dal violino all’arpa - il 16 agosto a Castel Sant’Angelo : Roma – Continuano con successo gli appuntamenti di Sere d’Arte, la rassegna nell’ambito di Art City 2018, la programmazione del Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli, curata da Cristina Farnetti e dedicata alla musica classica e barocca con incursioni nel moderno e contemporaneo che prende vita tra le mura di Castel Sant’Angelo. Giovedì 16 agosto alle 21 la Cappella dei Condannati ospita Unwritten. Dal violino all’arpa, ...

Poliritmica : ritorna - con la quarta edizione - il festival internazionale di percussioni Dal 22 al 26 agosto a Verbania : Gli artisti provengono da tutto il mondo e sono conosciuti a livello internazionale. Poliritmica ha ospitato: David Friedman, Tony Arco, La Drummeria, Andrea Dulbecco, Walter Calloni, Tetraktis, ...

Tennis - Ranking ATP (13 agosto) : Rafael NaDal rafforza la propria leadership - Fabio Fognini n.1 azzurro : Rafael Nadal vola nel Ranking ATP. Lo spagnolo, numero uno del mondo, dopo una lotta con il suo grande rivale Roger Federer, grazie al successo nel Masters 1000 di Toronto (il 4° in Canada ed il 33° successo di un 1000 in carriera), ha portato il vantaggio sullo svizzero a quasi 4000 punti. Un margine che dovrebbe consentire a Rafa di essere al vertice fino al termine di questa stagione. L’elvetico, infatti, per riprendersi lo scettro ...

Il tempo a ferragosto - in arrivo temporali Dalle regioni del nord : Roma - TENDENZA METEO SETTIMANA DI ferragosto - Si conferma, in base agli ultimi aggiornamenti, dopo un weekend abbastanza buono, una prima parte di settimana disturbata dal transito di un fronte perturbato sull'Europa centrale, ma questa volta con una traiettoria più meridionale, in grado anche di influenzare molte zone della nostra penisola. La perturbazione raggiungerà le nostre regioni settentrionali nella giornata di ...

Oroscopo settimana Dal 13 al 19 agosto 2018 : ArieteUn Ariete privato forse della sua tipica grinta, quello protagonista di questa settimana vacanziera. Le energie non subiscono grandi contraccolpi, ma manca quella spinta in più per inseguire un progetto soddisfacente e innovativo. L'amore richiede grande impegno, soprattutto sul versante romantico, dove il segno potrebbe risultare del tutto distratto.ToroRomanticismo in picchiata per la settimana dei Toro, poco concentrati sulle questioni ...

La vera storia di Olli Maki - il pugile innamorato/ Video trailer - il film di Kuosmanen al cinema Dal 16 agosto : La vera storia di Olli Maki, il pugile innamorato anti-Rocky: dal 16 agosto 2018 al cinema il film del regista finlandese Juho Kuosmanen, ecco il Video del trailer(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:30:00 GMT)

XXXII edizione del Todi Festival - Dal 25 Agosto al 2 Settembre 2018. Intervista a Eugenio Guarducci : ... diretto da Roberto Biselli con il supporto organizzativo di Biancamaria Cola, Todi Off si articolerà in 9 giornate dedicate al teatro contemporaneo, con 7 spettacoli selezionati in ...

Oroscopo settimanale di Paolo Fox : le previsioni Dal 13 al 18 agosto : Paolo Fox Oroscopo della settimana, 13-18 agosto: previsioni segno per segno L’Oroscopo della settimana di Paolo Fox, dal 13 al 18 agosto 2018. Si parte come sempre con il segno dell’Ariete: in amore il consiglio è quello di restare accanto a un partner solo se dimostra affetto e non si lascia subito abbattere dalle vicissitudini negative. Recuperare un rapporto passato è fattibile solo se ne vale davvero la pena. Gli ultimi dieci ...

Scatta Dal 20 agosto la 27ª edizione di Alpe Adria Puppet Festival del Cta : Due settimane di teatro di figura che danno vita a un progetto artistico che si articola in più percorsi di spettacoli e di 'laboratori partecipativi' , flash-art, rivolti sia ai bambini e alle ...

Savona - Dal 17 al 19 agosto sul Lungomare la festa organizzata Dall'Anpi : Per l'autofinanziamento dell'ANPI, per passare una serata in buona compagnia e godere della raffinata cucina, dell' eccellente musica, e del mirabile spettacolo: l'Anpi di Savona organizza nei giorni ...

The 100 1×01 : la prima stagione sul 20 Dall’11 agosto : The 100 1×01 andrà in onda sul canale 20 di Mediaset nella seconda serata di oggi. A partire da sabato 11 agosto 2018, l’emittente trasmetterà infatti gli episodi della serie tv culto, che in madre patria ha appena concluso il suo quinto capitolo. Una vera manna dal cielo per gli appassionati della serie tv e per chi deve ancora scoprire il mondo apocalittico con protagonista Eliza Clark. The 100 1×01, dal titolo “I ...