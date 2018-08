Da rottamazione bis incassati giò 400 mln

rottamazione bis - occhio alla scadenza : Conto alla rovescia per il primo pagamento della definizione agevolata , la cosiddetta Rottamazione bis delle cartelle esattoriali. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione annuncia infatti che scade ...

rottamazione bis - scadenza entro luglio per 700mila cartelle : Grande successo per la Definizione agevolata. Sono più di 4 milioni le cartelle per le quali i contribuenti hanno chiesto l'adesione alla cosiddetta

rottamazione bis - al via servizio online che permette di scegliere quali cartelle pagare : Con il servizio online 'ContiTu', il contribuente può scegliere di pagare solo alcune delle cartelle del 2017, entro la scadenza del 31 luglio.Continua a leggere

Fisco - rottamazione bis : rigettato solo il 3 - 4% delle domande : 935 mila lettere sono state inviate dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione bis delle cartelle , chiusa il 15 ...

Fisco - rottamazione bis : 935mila lettere : 16.01 Sono 935 mila le lettere dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti che hanno aderito alla cosiddetta rottamazione bis delle cartelle esattoriali che si è chiusa il 15 maggio scorso con 950mila adesioni.Il 3,4% delle domande, circa 32 mila, sono state rigettate. Le lettere,contenenti le somme dovute, saranno inviate in parte entro settembre, per consentire agli interessati di regolarizzare vecchi piani di rateizzazioni. Altre ...

