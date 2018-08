Cumuli di rifiuti al Circo Massimo

Legambiente : Rifiuti a Roma - Cumuli in strada e discariche anche in agosto : Roma – Legambiente segnala alle autorità il Monnezza Parking di Ponte di Nona e intanto per il quartiere Salario l’aria vicino al TMB è sempre più irrespirabile “I Rifiuti invadono le strade Romane anche in agosto e a Roma Est un parcheggio mai utilizzato è diventato una discarica abusiva di ingombranti. Intanto l’aria al TMB Salario è irrespirabile e l’impianto è ancora lì nonostante le false promesse di chiusura arrivate da tanti ...