Crotone | uomo decine di donare gli organi e dopo la morte regala nuove vite | un miracolo

(Di lunedì 13 agosto 2018) Si è verificato nella notte di sabato 11 agosto un prelievo e successiva donazione dipresso l’Ospedale di: Leonardi Vincenzo, residente a, deceduto per emorragia cerebrale spontanea, ha dimostrato il suo grande altruismo e la sua enorme bontà . Aveva espresso in vita la volontà della donazione in caso di, comunicandola ai propri familiari i quali, pur trovandosi in un momento di grande dolore, hanno pensato alla sofferenza altrui ed hanno voluto far trionfare comunque la vita non opponendosi alla donazione. Un gesto di amore gratuito, un gesto di grande valore civico, morale. Dove c’è sofferenza si può avere la capacità di aiutare, die donarsi. L’Aido, vicina al dolore dei familiari, porge i ringraziamenti anche da parte di coloro i quali, grazie a Enzo, riprendono a vivere, sottolineando che questi esempi sono i più incisivi per promuovere ...