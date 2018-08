Crotone | tutto pronto per l' arrivo di Valietti

Blastingnews

(Di lunedì 13 agosto 2018) Superato il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia con la vittoria esterna sul campo del Livorno (0-1), ildi mister Giovanni Stroppa continuerà la sua marcia di avvicinamento al debutto stagionale in campionato con l'amichevole in programma domenica 19 agosto (ore 20:30) allo Stadio Comunale "Ezio Scida" contro il Rende. Non solo calcio giocato per il club pitagorico: nelle ultime ore la società sembra essere particolarmente attiva sul fronte mercato sia per quello che concerne le possibili entrate che per dare spazio ad eventuali calciatori che potrebbero accettare una nuova sistemazione. Una rosa, quella della compagine calabrese, che necessita ancora di alcune pedine, elementi mirati che possano andare a completare la rosa per la nuova stagione di serie cadetta.possibile rinforzo Il reparto che sembra essere particolarmente interessato dalla campagna acquisti ...