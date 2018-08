Crolla una piattaforma durante un festival musicale | oltre 300 feriti

Spagna - Crolla una passerella al Festival di Vigo : 266 feriti - 5 gravi : Sono 266 i feriti per il crollo di una sezione di una passerella in legno durante un Festival a Vigo. Cinque sono in gravi condizioni, tra cui due quindicenni. Lo riferiscono le autorità locali. La piattaforma sul lungomare era piena di gente che assisteva all'esibizione di un artista rap durante "O Marisquino", evento di due giorni nella città della Galizia.Alcuni spettatori che erano sulla piattaforma, 30 metri di lunghezza e 10 ...

Bari - rischio attenuato per il tribunale : senza fascicoli non Crolla più : Dopo l'allarme e la decisione di sgombare tutto in gran fretta, obbligando giudici e avvocati a discutere i processi in tende roventi dal caldo, sarebbe ora tranquillizzante la nuova perizia sulla ...

Crolla la lira turca - Erdogan : «C’è una campagna contro di noi». E Trump raddoppia i dazi : Erdogan invita i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico: “Loro hanno i dollari, noi il nostro Allah”. Bce preoccupata per il contagio della crisi sulle banche europee

Sondaggi politici/ M5s e Lega in “luna di miele” - Forza Italia e Pd Crollano : Sondaggi politici: M5s e Lega in “luna di miele”, volano i consensi per l'alleanza di governo gialloverde. Forza Italia e Pd invece crollano e devono interrogarsi sul loro futuro(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 09:57:00 GMT)

Roma - Crolla controsoffitto al Tribunale penale/ Ultime notizie : acqua invade Ufficio Scansioni : Roma, crolla controsoffitto al Tribunale penale: acqua invade Ufficio Scansioni, paura a piazzale Clodio. E l'Associazione Nazionale Magistrati (Anm) insorge(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:05:00 GMT)

Crolla galleria in cava di marmo in Messico : almeno una vittima : In Messico, nello Stato di Hidalgo, si è verificato ieri il crollo di una galleria in una cava di marmo: si è registrato almeno un morto, mentre quattro persone sono rimaste intrappolate al suo interno. Il governatore dello Stato ha spiegato che l’incidente ha avuto luogo nella cava di Dengantzha ubicata nel comune di Francisco I. Madero, a causa del cedimento di parte della collina sovrastante: “Alcuni operai sono riusciti a fuggire ...

La lettera di Marco Paolini : «Io come una montagna - sono Crollato» : Belluno, l’attore rinuncia a un premio dopo l’incidente che ha provocato una vittima. «Niente è più come prima»

FB Crolla del 20% : lo scandalo dati è una bomba a orologeria : Facebook paga alla distanza, e molto salato, il conto per lo scandalo dei dati "facili" che ancora a fine aprile non era sembrato in grado di intaccarne i ritmi di crescita.--La società di Palo Alto ha bruciato ieri nelle contrattazioni after-hours di Wall Street più di un quinto della sua capitalizzazione di mercato - il 20,54%, circa 120 miliardi di dollari - nelle appena due ore seguite alla diffusione dei suoi risultati aziendali nel periodo ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Laos - Crolla una diga. Morti e centinaia di dispersi - 24 luglio - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Trump contro Rouhani, nuovo fronte di crisi tra Usa e Iran. Laos, crolla una diga: Morti, dispersi e 6000 sfollati.

Laos - Crolla una diga : centinaia di dispersi - villaggi sommersi da 5 miliardi di metri cubi d’acqua : Tragedia in Laos, dove una diga appena costruita ha ceduto inondando almeno sei villaggi: imprecisato il numero di morti, i dispersi sono centinaia.Continua a leggere