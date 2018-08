: Spagna, crolla piattaforma durante festival a Vigo: oltre 250 feriti ? - RaiNews : Spagna, crolla piattaforma durante festival a Vigo: oltre 250 feriti ? - transnazionale : Paura in Spagna: crolla una piattaforma durante un concerto a Vigo #spaziotransnazionale informa - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Paura in Spagna: crolla una piattaforma durante un concerto a Vigo Più di 25… -

Ci sono nove persone in gravi condizioni, fra le 300 rimaste ferite nel crollo di unaa un festival musicale a Vigo,nord-occidentale. Nessuno deipiù gravi è in pericolo di vita, due di loro sono minorenni, riferisce l'assessore regionale alla Salute Vazquez Almuina. Per gli altri ferite lievi e contusioni. La, lunga 30 metri e larga 10, accoglieva gli spettatori del Feval O Marisquino: il crollo, pare, durante l'esibizione del rapper Rels B, che ha chiesto al pubblico di saltare.(Di lunedì 13 agosto 2018)