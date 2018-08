Cristiano Ronaldo alla Juventus parte da Villar Perosa

Dalla Spagna : 'Cristiano Ronaldo vuole Milinkovic alla Juventus' : TORINO - Cristiano Ronaldo vuole vincere la sua quarta Champions League consecutiva e chiede un ulteriore sforzo sul mercato alla Juventus per competere alla pari con Real Madrid, Liverpool, ...

Buffon : 'Spero che Cristiano Ronaldo dia alla Juve quello che ha dato al Real' : Gianluigi Buffon , intervistato da Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 del suo PSG nell'esordio in Ligue 1, parla così di Cristiano Ronaldo, grande colpo del mercato italiano e della Juve: 'Mi auguro che possa dare quello che ha dato in ...

Psg - Buffon torna a parlare della Juve : il portiere commenta così l’arrivo di Cristiano Ronaldo : “Non penso di essere gia’ il padrone della difesa. Sono molto contento perche’ abbiamo vinto il nostro secondo match e per la seconda volta senza prendere gol. Al Parco dei Principi c’e’ un’energia particolare. Ero molto entusiasta all’idea di giocare qui. Ne ho parlato anche con i miei compagni”. Sono le parole di Gianluigi Buffon dopo 3-0 rifilato al Caen: “Un po’ di lavoro ...

Cristiano Ronaldo - è subito show 'Obiettivo Champions' : Festa per la prima in campo in maglia bianconera, per la tradizionale amichevole di Villar Perosa di inizio stagione. CR7 non delude, segna e esalta il pubblico -

Juventus - Allegri dopo il debutto di Cristiano Ronaldo : “È il giocatore più forte del mondo. Fortunato ad allenarlo” : “Siamo migliorati e punteremo a tutti i traguardi, ma ci affronteranno tutte per fare l’impresa e noi dobbiamo lavorare sodo e con grande umiltà. Se mi aspettavo di allenare Ronaldo? La società ha fatto un ottimo lavoro e io sono molto Fortunato. C’è stata troppo eccitazione, anche se comprensibile, ora cerchiamo di calmarla perché sabato ci attende il Chievo Verona“. Così Massimiliano Allegri dopo il debutto di ...

Chievo-Juventus - prima giornata Serie A 2018-2019. Data - programma - orario d’inizio e tv : come vedere l’esordio di Cristiano Ronaldo : Chievo-Juventus sarà la partita che aprirà la prima giornata della Serie A 2018-2019. Il massimo campionato italiano di calcio ripartirà col botto sabato 18 agosto quando alle ore 18.00 i Campioni d’Italia saranno impegnati allo Stadio Bentegodi di Verona contro la compagine gialloblu. La partita è particolarmente attesa non soltanto perché rappresenta l’esordio dei bianconeri in questa stagione ma perché Cristiano Ronaldo debutterà ...

Le foto della prima partita di Cristiano Ronaldo con la Juventus : È stata un'amichevole contro la Juventus B, ma è stata seguitissima e fotografatissima The post Le foto della prima partita di Cristiano Ronaldo con la Juventus appeared first on Il Post.

Juventus - che entusiasmo a Villar Perosa : primo gol per Cristiano Ronaldo : La Prima Squadra batte la Primavera per 5 a 0 nella tradizionale amichevole di Villar Perosa. Allegri: "Normale che l'ambizione di vincere la Champions League quest'anno sia più alta"

Juventus - per Cristiano Ronaldo 45' e primo gol : è spettacolo a Villar Perosa : iniziata, è l'alba di un mondo nuovo. Oggi, 12 agosto 2018, è partita l'epopea di Cristiano alla Juve: alle 17.08 ha toccato il primo pallone e 8 minuti dopo l'inizio ha segnato il primo gol bianconero. E qui a Villar Perosa, ...