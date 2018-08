Crisi Turchia | necessaria una risposta politica più decisa

La Crisi della Turchia continua a pesare sulla Lira : Questo scenario può rivelarsi contagioso per l'economia dei mercati emergenti e per l'Unione Europea, creando un effetto di reazione a catena. Di fatto, l'euro ha aperto questa settimana con un nuovo ...

La Crisi finanziaria della Turchia inizia a farsi sentire anche in Italia : Turchia lira turca - afp Albayrak, che è il genero del presidente Erdogan , ha dichiarato che il piano è stato preparato per le b anche e l'economia reale, comprese le piccole e medie imprese che, ...

Crisi Turchia : ora bisognerà vedere se e quanto la feroce svalutazione della lira alimenterà fuga di capitali - analisti - : L'aggravarsi della Crisi valutaria in Turchia ha visto la lira turca deprezzarsi del 26% rispetto all'8 agosto. "Troppo presto per trarre indicazioni - rimarcano gli esperti dell'Ufficio Studi di ...

Turchia : non è una Crisi monetaria - ma debitoria : In realtà l'effetto sull'economia reale fu molto scarso e a beneficiare della manovra furono soprattutto gli operatori finanziari che utilizzarono l'enorme massa di denaro messa a disposizione dalle ...

Crisi Turchia - ministro finanze : 'fuori questione sequestro depositi o conversione conti denominati in dollari in lire' : Il ministro delle finanze turco Albayrak ha reso noto che le istituzioni della Turchia prenderanno le misure necessarie nella giornata di lunedì, al fine di smorzare le preoccupazioni dei mercati ...

Carlo Cottarelli : "Eccesso di debito e Crisi di fiducia. Turchia - rischio contagio per l'Italia" : "L'economia turca è cresciuta seguendo le indicazioni del Fondo monetario per il quale lavoravo. Poi le politiche monetarie e fiscali sono state usate in modo troppo espansivo. Non dover sottostare ai ...