Costa Rica | 25enne violentata e uccisa durante le prima tappa del suo giro del mondo

Costa Rica - musicista messicana 25enne violentata e uccisa in spiaggia. “Voleva girare il mondo da sola - era prima tappa” : Per condividere la sua arte con il resto del mondo sognava da tempo di girare il pianeta. Ma l’avventura che la 25enne musicista e produttrice messicana Maria Trinidad Mathus Tenorio voleva intraprendere da sola, si è interrotta alla prima tappa del suo sogno, su una spiaggia del Costa Rica, dove è stata violentata e uccisa. Componeva e suonava, ispirata dalle musiche di tutto il mondo, e per questo, a fine luglio, aveva postato un ...

