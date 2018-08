“Così vi salviamo dai ladri” Il nuovo sistema per proteggersi durante le ferie

caffeinamagazine

: RT @IAmJamesTheBond: 3A - 'Tranquilla Josepha, andiamo a prendere altri operatori e 5 o 6 macchine fotografiche, ti fotografiamo per altri… - vaniacavi : RT @IAmJamesTheBond: 3A - 'Tranquilla Josepha, andiamo a prendere altri operatori e 5 o 6 macchine fotografiche, ti fotografiamo per altri… - RitaccoAlessan1 : RT @IAmJamesTheBond: 3A - 'Tranquilla Josepha, andiamo a prendere altri operatori e 5 o 6 macchine fotografiche, ti fotografiamo per altri… - gsoricaro : RT @IAmJamesTheBond: 3A - 'Tranquilla Josepha, andiamo a prendere altri operatori e 5 o 6 macchine fotografiche, ti fotografiamo per altri… -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Il mese delle vacanze per eccellenza, quello di agosto,il quale ogni anno migliaia e migliaia di italiani scelgono di partire per andare a cercare un po’ di fresco in mete lontane o vicine, nella maggior parte dei casi privilegiando il mare ma senza trascurare vette fresche e passeggiate in mezzo alla natura. Rimanere in città a subire afa e temperature insostenibili è un vero e proprio delitto, il richiamo delletroppo forte. E così tutti i centri abitati finiscono per svuotarsi o quasi, con rarissime eccezioni, mentre tantissimi negozi mettono fuori dalle rispettive vetrine cartelli che annunciano la momentanea chiusura. A rimanere invece ben radicati tra le vie e le piazze sono spesso, purtroppo, i malintenzionati, che cercano di approfittare della situazione per mettere a segno preziosi colpi.Agosto è infatti per ...