Così ti trasformo il robot in un giocattolo sexy

vanityfair

: @MaxMangione Ormai sono così abili a schivare le schiacciate fra le mani che schiaccio con così tanta velocità e fo… - DebiruS : @MaxMangione Ormai sono così abili a schivare le schiacciate fra le mani che schiaccio con così tanta velocità e fo… - TwinStar755 : E fu così che la vita trasformò la dolcezza, che è stata ignorata, in freddezza. Ed in un attimo sei un'altra pers… - silviamatricard : La libellula una volta era un drago, che col suo respiro di fuoco aveva creato la magia e l'illusione. Un giorno, p… -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Un tempo le chiamavamo bambole gonfiabili ma ora non è più possibile. Negli Stati Uniti è boom di Samantha, un modello estremamente somigliante a una donna vera, prodotto dalla compagnia Synthea Amatus. La sua particolarità è che al di là delle fattezze umane, apprezzabili ma ancora troppo vicine a quelle di una Barbie, ilcasalingo,come è stato definito, può intrattenere una conversazione a luci rosse con il suo partner, interagendo in maniera avanzata. Ciò è reso possibile da quello che in Synthea Amatus definiscono come il genoma di Samantha, una sorta di riproduzione in bit dei gusti e orientamenti di cui ogni individuo è dotato e che cambiano con l’evoluzione stessa della personalità. Nella testa dell’automa c’è un piccolo cervello informatico che emula, seppur in maniera basilare, quello dell’uomo. Per quale motivo? Il fine è di offrire agli appassionati un dispositivo ...