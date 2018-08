agi

: Così le bottigliette di plastica lasciate al sole producono gas serra - Agenzia_Italia : Così le bottigliette di plastica lasciate al sole producono gas serra - DinaFCarniello : @cal_primitivs Ancora non sono così avanti, ho bottigliette d’acqua e un pacco di cracker, però - alicecarbonaro : @beatrice_brotto Io spero che ci siano tante fontanelle così non serve che riempia sempre tutte le bottigliette -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Secondo una ricerca pubblicata in questi giorni sulla rivista scientifica PlosOne dal titolo “Production of methane and ethylene from plastic in the environment” lapiù comune che usiamo (e gettiamo) sotto forma di sacchetti, ma anche alcuni giocattoli, tappi, pellicole alimentari o flaconi per detersivi e alimentari, una volta rilasciata nell’ambiente libera sotto l’azione del, e soprattutto dell’aria, metano e etilene. La situazione peggiore se l’irradiamento solare avviene in ambiente asciutto: la produzione di etilene è 76 volte maggiore che non in ambiente acquatico. Tuttavia in acqua, dopo un periodo di almeno 150 giorni, laproduce anche idrocarburi gassosi. Tutti danni all’ambiente che si aggiungono a quelli già noti sulle materie plastiche gettate in mare, capaci di aggregare e trasportare ...