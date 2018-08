Cosa è successo tra Milena Gabanelli e gli chef dopo un post su un antipasto : Vedere Milena Gabanelli, un monumento del giornalismo italiano, duellare con la tastiera su Facebook è una Cosa piuttosto inusuale. Dalla redazione di Report, in 20 anni, si è trovata più volte a ...

“Grande traguardo”. La gioia di Elena Santarelli scalda i fan. Cosa è successo : Elena Santarelli sta vivendo un momento drammatico. Suo figlio Giacomo ha un tumore e la showgirl, da qualche mese, ha deciso di raccontare tutto. Un po’ per non fa sentire sole le mamme che stanno vivendo la sua stessa situazione, un po’, forse, anche per liberarsi di quel fardello che condivide con il marito Bernardo Corradi. Elena e Bernardo sono dei genitori attenti e cercano di far sentire la massima tranquillità possibile al loro ...

Andrea Bocelli - paura nella notte. Cosa è successo nella villa da sogno : Andrea Bocelli è prossimo a tagliare il traguardo delle sessanta candeline. Il prossimo 20 settembre, infatti, il tenore italiano compirà 60 anni. Come lo festeggerà? Beh, lui lo ha già rivelato in una lunga intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni: “Non si festeggiano i sessanta. Si festeggiano i venti, magari. Per evitare di trovarmi in qualche celebrazione nostalgica mi sono assicurato di trovarmi ben lontano da qui: quel giorno ...

Sci – Federica - che combini? Brignone in stampelle sui social : ecco Cosa è successo : Piccolo stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro e forte contusione ossea per Brignone Federica Brignone, impegnata in allenamento sul ghiacciaio di Zermatt, in Svizzera, è caduta nel corso di una manche di supergigante. Immediatamente soccorsa, è stata sottoposta presso l’ospedale di Aosta ad una risonanza magnetica che ha evidenziato un piccolo stiramento al legamento collaterale laterale del ...

KARINA CASCELLA - PROPOSTA DI MATRIMONIO DA MAX COLOMBO/ Replica dell’ex e offese : ecco Cosa è successo : L'ex opinionista di Uomini e Donne, KARINA CASCELLA, si sposa. Ad annunciarlo lei stessa attraverso le Instagram Stories: "Il mio uomo non lo aveva mai fatto con nessun'altra"(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:03:00 GMT)

“Fermatele!”. Rissa alla Fontana di Trevi tra ragazze fuori controllo : Cosa è successo : Scene allucinanti, con urla e botte in pieno giorno, andate in scena a Roma, in una delle zone più visitate ogni anno da italiani e turisti. I presenti si sono trovati così ad assistere a un siparietto davvero assurdo, e che ha avuto oltretutto come protagoniste delle donne dagli animi decisamente poco sereni, esplose improvvisamente in quella che i è trasformata in una vera e propria Rissa. Tutto è iniziato per futili motivi, come spesso ...

MotoGp – Gp Austria - problema meccanico per Valentino Rossi nelle Fp1 : ecco Cosa è successo [VIDEO] : problema tecnico per Valentino Rossi nella prima sessione di prove libere del Gp d’Austria E’ ufficialmente iniziato il Gp d’Austria: i piloti della MotoGp sono attualmente in pista per la prima sessione di prove libere. Le Fp1 al Red Bull Ring sono però iniziate con un problema per Valentino Rossi: il Dottore è stato infatti costretto a fermarsi a bordo pista e a scendere dalla sua M1. Un problema tecnico per il nove ...

Giulia De Lellis - il messaggio da ‘brividi’ vola sui social : Cosa è successo : È un messaggio da brividi quello scritto da Giulia De Lellis sul suo account Instagram. Brividi di gioia, per lei, perché in queste ore è riuscita a raggiungere la stratosferica cifra di tre milioni di follower. L’ex corteggiatrice di ‘’Uomini e Donne’’, ex di Andrea Damante e concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip ha ringraziato i suoi follower in un lungo post, corredato da una foto che la ritrae di primo piano. ...

Omofobia a Pomezia - coppia gay offesa in Municipio…Ecco Cosa è successo! : Omofobia a Pomezia, coppia gay offesa in Municipio Estate all’insegna dell’Omofobia, ormai veniamo insultati ovunque, dagli uffici delle Poste, ai ristoranti e adesso anche nei Municipi. Sabato scorso Walter Castaldi e Angelo Carboni si sono presentati al Municipio di Pomezia per unirsi civilmente e sono stati accolti da un dipendente comunale con un bel: “Questo non è l’ufficio delle unioni civili. Ma l’ufficio delle unioni tra fr**i”. La ...

“È così”. Filippo Bisciglia - la ‘botta’ dopo Temptation Island : Cosa è successo al conduttore : Terminata un’edizione da record in fatto di ascolti, “Temptation Island” ha chiuso i battenti tra riconciliazioni e addii. I protagonisti sono tornati alle loro vite, il padrone di casa e conduttore Filippo Bisciglia ha voluto rivolgere loro un’affettuosa dedica. Postando su Instagram una foto con le coppie ancora insieme (Oronzo e Valentina, Ida e Riccardo, Raffaela e Andrea, Giada e Francesco) e una con gli ex ...

“Nooo… per un soffio”. Temptation Island - Cosa è successo dopo l’ultima puntata : Si conclude con la vittoria di “Tutto può succedere” la sfida degli ascolti estivi. La famiglia Ferraro ha battuto di un soffio i fidanzatini e i tentatori di “Il viaggio di Temptation Island”. Due milioni e 700 mila spettatori per l’ultima puntata della fiction di Rai, mentre l’appuntamento finale con il reality delle tentazioni di Canale 5 si è fermato a 2,3 milioni di spettatori. Temptation Island ...

Incidente di Bologna : sono 145 i feriti - 4 gravi. Ecco Cosa è successo : La carcassa dell’autobotte è rimasta sospesa fra due livelli stradali dopo il crollo del ponte. Il bilancio dei feriti dell’Incidente avvenuto ieri a Bologna, sullo snodo autostradale che collega la A1 e la A14, all’altezza di Borgo Panigale, è aumentato di ora in ora ...

Foggia - incidente e strage di braccianti agricoli : Cosa e come è successo : Un furgoncino che trasportava migranti al ritorno dal lavoro si è scontrato con un tir. Ancora morte sulla strada e l'ombra del caporalato

Cosa è successo agli investimenti cinesi nel calcio europeo : Dopo essere stati tanti e rilevanti tra il 2014 e il 2017 sono diminuiti molto, dopo che il governo cinese li ha definiti "irrazionali" The post Cosa è successo agli investimenti cinesi nel calcio europeo appeared first on Il Post.