Corvi-spazzini nel parco a tema francese | raccolgono le cicche

(Di lunedì 13 agosto 2018) Uno storicoda questa settimana ha sei nuovi dipendenti: seiaddestrati chemozziconi di sigarette e altri piccoli pezzi di spazzatura in cambio di cibo. Si tratta deldi Puy du Fou di Les Espesses, nella Loira, che nelle scorse settimane si è piazzato al terzo posto nella classifica dei parchi divertimento piu’ belli del mondo stilata da TripAdvisor. Qui ineri ricevono una pallina di cibo per uccelli ogni volta che depositano un rifiuto in un’apposita scatola. “L’obiettivo non è solo quello di ripulire, perché i visitatori in genere sono attenti a mantenere le cose pulite”, ma anche dimostrare che “la natura stessa può insegnarci a prenderci cura dell’ambiente”, ha detto il presidente del, Nicolas de Villiers, all’agenzia France Presse. L’idea di usare iper ...