america24

: Cooperare o morire. Facebook smentisce minaccia fatta agli editori - 24WallStreet : Cooperare o morire. Facebook smentisce minaccia fatta agli editori - 24america : Cooperare o morire. Facebook smentisce minaccia fatta agli editori -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Fanno parte del mondo vecchio e non c'è possibilità di ritorno a esso". Si tratta, riferisce Nieman Lab, di una cosa non da poco visto che "traffic and referrals" erano la cosa cheaveva da ...