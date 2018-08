Contrastare la strada intrapresa da Salvini che ci riporta indietro

huffingtonpost

(Di lunedì 13 agosto 2018) In pochi giorni i nostri governanti hanno prima attaccato la legge Mancino, sostenendo che fascisti e razzisti vanno combattuti non con le leggi ma confrontando le idee; poi hanno spiegato che gli omosessuali sono cittadini di serie B, incapaci di essere genitori. Hanno chiarito che, tra un pubblico ufficiale che offende e espone al pubblico ludibrio una persona di origine rom e la invita a scendere da un mezzo pubblico e la persona offesa, ha ragione e va premiato il capotreno. Il ministro dell'Interno ha spiegato di considerare una medaglia l'accusa di istigazione all'odio razziale. Passano l'estate a sdoganare i sentimenti peggiori delle persone e a demolire conquiste civili che pensavamo acquisite per sempre. Il "prima gli italiani" è diventato "prima gli italiani bianchi, latini e eterosessuali".L'informazione viene continuamente richiamata ad adeguarsi al nuovo pensiero ...