Conto corrente gratuito | aumenta la platea dei potenziali beneficiari

Conto corrente di base gratuito - si amplia platea dei beneficiari. Ecco soglie Isee e operazioni incluse : L'entrata in vigore del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, che segue e completa il recepimento in Italia della direttiva europea in materia di conti di pagamento, PAD, , amplia ...

Abi - cresce platea Conto corrente gratis : MILANO, 11 AGO - cresce la platea di coloro che possono accedere gratuitamente a un conto con caratteristiche di base, rivolto a clienti con esigenze finanziarie e operatività limitate e pensato per ...

Come verificare e «risvegliare» il Conto corrente dimenticato : Sono rimasti circa tre mesi di tempo per i titolari di rapporti finanziari cosiddetti “dormienti” - o per i loro eredi - per riappropriarsi delle somme dimenticate e non movimentate da...

È arrivato il Conto corrente gratis : ecco chi ne ha diritto : È arrivato il conto corrente gratis o quasi per chi è in difficoltà economica e può dimostrare di avere un reddito basso. Un recente decreto (decreto 3 maggio n.70 del 19 giugno 2018) ha stabilito beneficiari e modalità di accesso al conto gratuito, detto anche conto base. Il provvedimento stabilisce, a seguito delle novità introdotte dalla direttiva 2014/92/UE sia l’esenzione totale dalle spese del conto per lavoratori e pensionati con ISEE ...

Conto corrente - libretto e non solo : quando la pensione si può riscuotere in contanti : E' il cittadino, al momento dell'invio della domanda per il pensionamento, a indicare all'Inps il metodo di riscossione preferito tra quelli concessi dall'Istituto di previdenza. Sono previste, infatti, diverse modalità per...

Conto corrente 'base' per pensionati e famiglie - : Per chiederlo in banca occorre avere un reddito basso ll canone è «low cost». Ma le operazioni sono limitate. Dal 20 giugno è entrato in vigore il decreto del ministero dell'Economia che ha introdotto, recenpendo una direttiva Ue, anche in Italia il Conto base senza spese e totalmente gratis per pensionati e famiglie con redditi bassi: è il cosiddetto «Conto corrente ...

Conto corrente online sotto attacco : malware bancari in crescita : ... denial-of-service, , ha colpito il 7% delle aziende di tutto il mondo, salendo nella classifica dei malware più diffusi al mondo dalla posizione numero 8 alla posizione numero 3. Inoltre sempre ...

Enel energia - allerta email truffa : con un clic il Conto corrente viene svuotato : VICENZA - È allarme 'false e-mail' di Enel energia . Nelle case dei residenti in provincia da alcuni giorni stanno arrivando delle e-mail inviate da una fantomatica società riconducibile al gruppo ...

Conto corrente : saranno segnalati prelievi e versamenti sopra i 10 mila euro : Le normative antiriciclaggio sono in continua evoluzione. Pochi giorni fa è stato pubblicato dalla Banca d'Italia un importante documento a tale proposito. Si tratta delle Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive. Questo documento stabilisce che, d'ora in avanti, qualunque tipo di versamento pari o superiore alla soglia dei 10 mila euro dovra', obbligatoriamente, essere segnalato alla Banca d'Italia e, più precisamente, all'Uif, l'Unita' ...

Arriva il Conto corrente low cost per chi ha pensioni e redditi al minimo : Arriva il conto corrente di base. Si tratta di un conto low-cost pensato espressamente per i redditi più bassi: una misura contenuta nel decreto 70 del 3 maggio 2018 a firma dell’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, che dà attuazione a una direttiva europea (2014/92). Niente spese, né commissioni di alcun tipo dunque, per i consumatori il cui Isee in corso di validità sia inferiore a 11mila e 600 euro. Anche gli aventi ...

Conto corrente di gratis (o quasi) : come funziona : Il percorso è stato lungo, ma da oggi anche in Italia è possibile richiedere un Conto corrente di base europeo pensato per quei cittadini italiani con un reddito basso che non possono o non vogliono dover pagare spese importanti solo per tenere aperto un Conto corrente.Era stata l'Unione Europea a chiederlo con una direttiva e a qualche anno di distanza è finalmente entrato in vigore il decreto attuativo 70 del 3 maggio 2018 firmato dall'ex ...