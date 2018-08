Concorsone Inps | sono un aspirante giornalista Ma mi sono ritrovato a dimezzare i miei

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 agosto 2018) di Giulio Scarantino Il mio sogno è diventare uno uno scrittore, eppure qualche giorno fa ero anch’io in fila per ildell’. Si perché noi siamo i giovani dei sogni a metà, quelli che tra un desiderio e l’altro, di mezzo, c’è la famigerata e maledetta concretezza. Così ero anch’io sotto il caldo della Fiera di Roma ad attendere il mio destino insieme agli altri. Nessuna distinzione nel traghetto verso il piccolo e stretto mondo del lavoro, così piccolo da respingere indietro come un arbitro impassibile. Facendoci sentire, anche se in minima parte, un po’ come i martiri del Mediterraneo in alto mare mentre attendono un paese che possa accoglierli. Ecco come in quella fila per un attimo siamo tutti fratelli e siamo solo numeri senza nessuna distinzione di sesso o età, accomunati da un lungo viaggio. Persone che arrivano dopo ...