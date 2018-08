Con un voto avete condannato il Paese

Coni - Giorgetti : 'Si proceda a voto Federazioni commissariate' : 'Oggi l'Ufficio per lo Sport della presidenza del Consiglio ha rilasciato i propri rilievi rispetto ai principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate stabiliti ...

Abruzzo - colpo di coda Pd prima del voto : tenta di cambiare la legge elettorale. Ma fallisce per l’ostruzionismo in Consiglio : La avevano chiamato il Marianellum, dal nome del suo estensore, Sandro Mariani. È il colpa di coda tentato dal Pd in Abruzzo dopo aver appreso che sarà presto tempo di elezioni. Il governatore e senatore Luciano D’Alfonso sta per dimettersi dalla prima carica: ha scelto Palazzo Madama. Tra qualche mese quindi la Regione voterà il suo nuovo presidente e il Pd ha deciso di presentare in extremis una modifica della legge elettorale regionale. La ...

Milleproroghe - al voto finale è sContro Pd-M5s sui vaccini. Al virologo Burioni solidarietà dem dopo fotomontaggio stile Br : dopo il fotomontaggio di minacce in stile Br comparso in rete contro il virologo Roberto Burioni, nel mirino del fronte no-vax, solidarietà dai senatori Pd in Aula. Nel corso del voto finale al Senato del decreto Milleproroghe (contestato dai dem proprio per lo slittamento al 2019 deciso dalla maggioranza M5s-Lega dell’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a nidi e scuole per l’infanza) i senatori Pd hanno esposto polemici ...

Elezioni Zimbabwe - Mnangagwa vince Con il 50 - 8%. Lo sfidante : “Voto truccato”. E la polizia interrompe la sua Conferenza : Opposizioni in rivolta in Zimbabwe e paese sotto assedio, per la vittoria alle Elezioni di Emmerson Mnangagwa. L’ex delfino di Robert Mugabe e leader del partito Zanu-Pf, ha vinto le storiche Elezioni che si sono tenute il 30 luglio, ed è stato eletto presidente. Mnangagwa ha ottenuto il 50,8% dei voti, battendo l’avversario Nelson Chamisa, del partito di opposizione Mdc, con il 44,3%. E proprio lo sfidante ha parlato di brogli e di ...

Hillary Clinton diventa produttrice tv : progetto Con Steven Spielberg sul voto alle donne : Hillary Clinton Puniti dagli elettori, debuttano in tv. Dopo Barack Obama, tocca ad Hillary Clinton. L’ex Segretario di Stato Usa, sconfitta alle recenti Presidenziali da Donald Trump, collaborerà con il regista Steven Spielberg per la produzione di un progetto televisivo sul movimento delle suffragette americane. La Clinton, stando a quanto riporta la stampa anglofona, esordirà come produttrice esecutiva insieme alla società di Spielberg, ...

Facebook : "Scoperta campagna Con account falsi per influenzare il voto di Midterm" : Un tentativo di influenzare le elezioni americane di Midterm , in programma a novembre, attraverso numerosi account falsi e pagine dedicate ad attività di propaganda politica, è stato denunciato da ...

Olimpiadi delle Dolomiti 2026 - dal tridente Congiunto Con Milano e Torino alla corsa da soli - ultime ore prima del voto : Per la candidatura delle Dolomiti, l'avversaria da superare sarebbe Milano e il claim " Sport will move the city forward ". E proprio qui dovrebbe risiedere la forza della candidatura: ...

Cda Rai nomina Marcello Foa presidente a maggioranza/ Domani voto Commissione Vigilanza : FI-Pd Contro Salvini : Nomine Rai, Domani voto in Commissione Vigilanza: Meloni, "sì a Marcello Foa presidente". Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:52:00 GMT)

Rai - mercoledì il voto in Vigilanza. BerlusConi non molla : 'Votiamo no' : A 48 ore dal voto in Vigilanza è ancora nebbia sulla presidenza Rai. Marcello Foa continua a spaccare il centrodestra e rischia di arrivare al voto del primo agosto al buio. In commissione per ...

RAI - MELONI Con LEGA-M5S : “SÌ A MARCELLO FOA”/ Voto Cda in bilico : Pd “BerlusConi rifiuti patti segreti” : Nomine Rai, domani Voto in Cda: MELONI, "sì a MARCELLO Foa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 20:50:00 GMT)

