Como in serie D | lo sciopero dei tifosi «Nessuno sottoscriverà l' abbonamento»

Serie C - la Juventus è la prima ad avere una squadra B : escluse Prato e Como : Inizia ufficialmente l'era delle seconde squadre in Italia. Ad inaugurare il nuovo corso sarà la Juventus, la cui squadra B è stata ammessa al prossimo campionato di Serie C. Attraverso una nota ...

Como - ritiro senza mister Aspettando la serie C : Più volte si è detto, in tempi non sospetti, che questa vicenda del ripescaggio avrebbe danneggiato la costruzione del Como 2018/19. Scontato. Però oggi tocchiamo con mano questo regime di incertezza. ...

Il Como "conta" i posti liberi In serie C sarebbero almeno otto : Il quadro continua a restare allarmante. Non per il Como, si intende. Che anzi da tutto ciò potrebbe trarre solo vantaggi. Ma la situazione generale in serie C, con l'avvicinarsi dei verdetti ...

Ripescaggio in serie C Il Como ci crede di più : Ore di paura per tanti, ore di speranza per qualcuno. E tra questi qualcuno c'è anche il Como. Che segue le tormentate vicende della serie C ovviamente con grande attenzione. Oggi è scaduto un altro ...