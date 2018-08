Come la cultura militare sta trionfalmente entrando nelle scuole italiane

Firenze - Come si riqualifica un quartiere? Con la cultura : come si riqualifica un quartiere, uno spazio cittadino? Con la cultura. Il parco delle Cascine in quella zona era una zona degradata, piazza di spaccio. Il Comune di Firenze, con la Fondazione C.R. di Firenze, ha restaurato la Palazzina dell’Indiano, una caffetteria di fine Ottocento. Recuperato l’immobile parte il progetto culturale, con la direzione di Virgilio Sieni, famoso coreografo. Da giugno a settembre 130 eventi: esposizioni d’arte, ...

Daisy Osakue - la storia del padre Iredia : dalla condanna all’aiuto ai magistrati - fino alla vita Come mediatore culturale : Venne arrestato, condannato, ha collaborato con i magistrati e scontato la sua pena. Poi si è rifatto una vita, lavorando onestamente. A volerla leggere attraverso la funzione primaria della sanzione penale, cioè punire per gli sbagli commessi e riabilitare a una vita corretta nella società, quella di Iredia Osakue, papà di Daisy, la campionessa di atletica leggera oggetto del lancio di uova da parte di tre ragazzi a Moncalieri, è una di quelle ...

Bonus cultura : cos'è - Come riscattarlo e tutte le modifiche in programma : Il Bonus cultura, entrato in vigore con la legge di stabilita' del 2016, è una speciale iniziativa pensata al fine di promuovere la cultura tra i giovani, neo maggiorenni nello specifico. Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dei Beni delle attivita' culturali e del Turismo, il Bonus prevede l'erogazione di cinquecento euro spendibili per precisi acquisti o attivita', come l'accesso ai musei, acquisto di libri e ...

La cultura Come medicina per curare le ferite del terremoto : il caso Gibellina : Stefano Accorsi, parlando in occasione del suo spettacolo teatrale per la 37esima edizione del Festival internazionale delle Orestiadi a Gibellina, ha pronunciate parole belle e condivisibili sulla cultura. In un passaggio, però, si è soffermato su una riflessione che non credo sia condivisibile. L'attore ha detto, infatti, che la cultura cura le ferite ma non basta a guarirle.Su questo punto, caro Accorsi, mi permetto di ...

Assumere per i beni culturali è necessario - ma Come? : Nell'audizione alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato del neo-Ministro ai beni e alle attività culturali (e da qualche giorno non più al turismo) Alberto Bonisoli ha illustrato le linee programmatiche cui intende ispirare il suo mandato. È apprezzabile che il nuovo Ministro abbia riconosciuto il grande lavoro svolto dal suo predecessore e precisato che intende proseguire sostanzialmente lungo il percorso già ...

I luoghi naturali Come attrattori culturali : il Gargano teatro de 'Mille di queste notti' : Gli spettacoli proposti sono legati dal filo rosso che ci riporta, attraverso l'innovazione, alla terra e alle origini dell'uomo. Il teatro e la musica tornano ad essere quell'antico rituale di ...

'Il Poema della terra' : Come sta cambiando il rapporto tra cultura e natura oggi Editoriale Estate 2018 : Esiste un ente enorme, attivo in ogni parte del globo, che tramite la scienza permette di produrre con poco sforzo, e senza alcun problema legato a siccità, parassiti eccetera, cibo per tutti. Ci ...

Il sottosegretario della Lega ai Beni Culturali : "Non leggo un libro da 3 anni. Io bella Come la Boschi? Lei è sciapa" : Il sottosegretario ai Beni Culturali e al Turismo Lucia Borgonzoni, durante la partecipazione alla trasmissione di Rai Radio 1 Un giorno da pecora, rilasciato una lunga intervista a Geppi Cucciari e a Giorgio Lauro.Quando le è stato domandato quale fosse stato l'ultimo libro letto, la Borgonzoni ha risposto decisa: "leggo poco, studio sempre cose per lavoro. L'ultima cosa che ho riletto per svago è Il Castello di Kafka, tre anni ...

Bonus cultura - ultime ore per i 18enni per il buono da 500 euro : chi può chiederlo e Come fare : I 18enni che vogliono accedere al Bonus cultura dovranno registrarsi sulla piattaforma 18App entro il 30 giugno. Il buono - per un valore complessivo di 500 euro - è spendibile fino al 31 dicembre e si può utilizzare per acquistare libri, biglietti del cinema e del teatro e ingressi ai musei e alle aree archeologiche.Continua a leggere

Cultura : a Latina II edizione 'Come il vento nel mare' - premio a Tajani : ... Antonio Tajani , Sezione Europa, , Andrea Marcolongo , Sezione Critica letteraria, , Luis Sepulveda , Sezione narrativa internazionale, , Roberto Burioni , Sezione Scienza, , Aboubakar Soumahoro , ...

Camera Deputati. "Dove non arriva la privacy. Come creare una cultura della riservatezza" ne discutono psicologi - giornalisti e avvocati : Il resto è Deep Web o DarkNet, mondo dell'oscuro o marketplace dell'illecito. Solimene ha detto che fra gli agenti ve ne sono cento sotto copertura che si occupano esclusivamente della navigazione ...

Spoleto - Laureti : 'Al lavoro per diventare anche noi - Come Matera - Capitale della Cultura' : A Matera, abbiamo 'strappato' la cultura dalle mani dell'elite e l'abbiamo data a tutti, reinserendola nel circolo virtuoso dell'economia, perché la cultura appartiene alla città nel suo complesso. È ...

Notti bianche - sport - cultura - spettacoli e fuochi d'artificio : ecco Come trascorrere il weekend in Provincia di Savona : ... che ha in cartellone 20 serate di intrattenimento, cultura e spettacoli. Cairo: Sabato 23 giugno alle ore 17,30 nelle Salette Arte & cultura di via Buffa a Cairo Montenotte, la Fondazione Bormioli ...