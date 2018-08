Come fare screenshot su Samsung Galaxy J6 2018 : Guida per scattare screenshot su Samsung Galaxy J6 2018. Come catturare screenshot su Samsung Galaxy J6 2018. Salvare schermate su Samsung Galaxy J6 2018 screenshot Su Samsung Galaxy J6 2018 Samsung Galaxy J6 è un smartphone Android di buon livello, fortemente votato all’imaging, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Dispone di un enorme display Touchscreen da 5.6 pollici con […]

Legge 194 - il senatore della Lega Pillon : “Via l’aborto - prima o poi in Italia faremo Come in Argentina” : “Cambiare la Legge 194 sull’aborto“,”come in Argentina” ma in assenza dei numeri in Parlamento per farlo, iniziare a perseguire la politica degli “aborti zero”: la Lega di Matteo Salvini torna a cavalcare il tema delle nascite e del controllo della maternità. E lo fa attraverso le parole del senatore del Carroccio Simone Pillon che in un’intervista a La Stampa annuncia la possibilità futura di ...

Il senatore Pillon : "Via l'aborto - prima o poi in Italia faremo Come in Argentina" : "Oggi non ci sono le condizioni per cambiare la 194, ma vedrà che anche noi ci arriveremo, come è successo in Argentina". Il senatore leghista Simone Pillon, in un'intervista concessa al quotidiano La Stampa, è intervenuto su interruzione di gravidanza, utero in affitto e famiglie omogenitoriali. E sull'aborto sembra avere le idee chiare. Il primo obiettivo da raggiungere, sostiene, è "aborti zero". In un secondo ...

Milan-Milinkovic-Savic - si può fare davvero? Ecco Come sarebbe strutturata l’offerta alla Lazio : Milinkovic-Savic interessa al Milan, con il neo dirigente Leonardo pronto all’assalto con un’offerta super che accontenterebbe la richiesta della Lazio Il Milan sogna Milinkovic-Savic. Che Leonardo abbia intenzione di andare all’assalto del centrocampista serbo della Lazio, non è certo più un mistero. E’ ben noto che il dirigente rossonero stia preparando un’offerta super da sottoporre al presidente Lotito, ...

Cristiano Ronaldo al fantacalcio - ora il sogno è reale : Come fare per comprarlo : Tra chi sogna di regalarsi uno dei due giocatori più forti al mondo e chi pubblicamente nega di volerlo fare - ma sotto sotto medita l'acquisto di CR7 - il fantacolpo Ronaldo non può essere ...

Quelli che vogliono fare Come Corbyn : Per molti la crisi della sinistra europea si può risolvere seguendo l'esempio del partito Laburista britannico: ma cosa significa in concreto e può funzionare fuori dal Regno Unito? The post Quelli che vogliono fare come Corbyn appeared first on Il Post.

Fortnite su Android - arriva la Beta/ Come fare per registrarsi : la lista ufficiale dei dispositivi supportati : Fortnite finalmente anche su Android, arriva la Beta ufficiale: ecco Come fare per registrarsi e la lista ufficiale di tutti i dispositivi supportati.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:50:00 GMT)

Controllo Punti Patente Senza Registrazione : Come Fare? : Vuoi verificare quanti Punti Patente ti sono rimasti? Non sai chi chiamare per verificare i tuoi Punti Patente? Ecco Come controllare e verificare il saldo dei tuoi Punti Patente Controllo Punti Patente Senza Registrazione Hai bisogno di scoprire quanti Punti ti sono rimasti sulla Patente, ma non sai Come Fare? Il “Portale dell’Automobilista” non ti permette di […]

Rebecca De Pasquale - dal Grande Fratello al lastrico : 'non so Come fare la spesa' : Tra le edizioni più sfortunata del Grande Fratello, in termini di ascolti, troviamo sicuramente quella del 2015, la quattordicesima, vinta da Federica Lepanto. Al suo fianco, in quell'edizione, Rebecca De Pasquale, eliminata dopo 71 giorni e da allora, di fatto, dimenticata.Intervistata dal settimanale Nuovo la De Pasquale è tornata a chiedere aiuto, perché senza più un soldo.prosegui la letturaRebecca De Pasquale, dal Grande Fratello al ...

Come fare la giardiniera : Come fare la giardiniera: ricetta della giardiniera fatta in casa da conservare o mangiare subito. Consigli utili per una preparazione veloce. (altro…) The post Come fare la giardiniera appeared first on Idee Green.

Ex concorrente del Grande Fratello sul lastrico : “Non so Come fare la spesa” : Ex concorrente del Grande Fratello sul lastrico: chi è? Il Grande Fratello è una bella opportunità per chi cerca fortuna nel mondo dello spettacolo. In realtà c’è chi lo fa anche solo per soldi, com’è accaduto nell’ultima edizione per il vincitore Alberto Mezzetti. Popolarità. Denaro. Questo e tanto altro può dare il reality show più […] L'articolo Ex concorrente del Grande Fratello sul lastrico: “Non so come fare ...

Come fare Screenshot Su Android 9 Pie : Guida per scattare Screenshot su tutti gli smartphone con Android 9 Pie. Come catturare Screenshot su Android 9 Pie. Salvare schermate su Android 9 Pie Screenshot Su Android 9 Pie Come si scattano Screenshot su Android 9 Pie? Ecco la guida completa, che ti permetterà di catturare schermate in modo facile e veloce. Hai già […]

