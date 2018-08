Colpito con calci e pugni | poi rapinato | le immagini del pestaggio

Nuoto - Simona Quadarella PADRONA DI TUTTO! 400-800-1500 sl. Un tris d’oro sColpito nella storia! Fuoriclasse senza confini! : Imperatrice d’Europa, Reginetta del fondo in vasca, PADRONA di tutto. Simona Quadarella si è presa il Vecchio Continente, è la dominatrice incontrastata, è la protagonista assoluta a Glasgow, è imbattibile e inscalfibile come solo i veri fenomeni del panorama sportivo internazionale. La tripletta è servita, inchiniamoci al cospetto della “nuova” stella del Nuoto italiano che agli Europei ha completo il filotto d’oro e si ...

Renzi : “Salvini? Dice che chi lancia uova è un cretino. Nel ’99 è stato condannato per aver Colpito un carabiniere - quindi…” : “Salvini Dice che chi lancia le uova è un cretino. Sono assolutamente d’accordo con lui. Ma non tutti sanno che nel ’99 è stato condannato a 30 giorni per aver colpito un carabiniere”. A dirlo, su Facebook, è il senatore del Pd, Matteo Renzi, in riferimento al caso Daisy Osakue, ferita da un uovo a Moncalieri la notte tra il 29 e il 30 di luglio. L'articolo Renzi: “Salvini? Dice che chi lancia uova è un cretino. ...

Napoli : emergenza Vasto - egiziano Colpito alla gola con un temperino : Sarebbe stato aggredito da un uno sconosciuto, che lo avrebbe colpito durante una discussione nata per futili motivi. Resta al vaglio degli investigatori la versione fornita da un cittadino egiziano...

Ferrara - 26enne inseguito e Colpito alla testa con una lama : è gravissimo : Ferrara - Un giovane nigeriano di 26 anni è in coma farmacologico dopo essere stato selvaggiamente aggredito da un gruppo di altri immigrati, forse connazionali, che lo hanno inseguito in bici alla ...

Norcia - 33enne Colpito con un pugno muore durante una lite : aggressore arrestato - Ultime Notizie Flash : A Norcia una lite per futili motivi ha portato alla morte un giovane di 33 anni, colpito con un pugno da un suo coetaneo fuori da un pub

Jennifer Lopez a 50 anni sorprende tutti con il suo addome super sColpito : Quasi 50 anni e non dimostrarli. Con un corpo mozzafiato, Jennifer Lopez fa intimidire anche le più giovani star dello show business. Merito di Madre Natura che le ha concesso tanta grazia e...

Tour de France - Moscon espulso - il corridore Sky chiede pubblicamente scusa : 'non l'ho Colpito - ma...' : Le parole di Gianni Moscon dopo l'espulsione dal Tour de France a causa della manata a Gesbert nella tappa di ieri della Grande Boucle Che colpo per il Team Sky: la squadra di Chris Froome per una ...

Tour de France – Moscon espulso - il corridore Sky chiede pubblicamente scusa : “non l’ho Colpito - ma…” : Le parole di Gianni Moscon dopo l’espulsione dal Tour de France a causa della manata a Gesbert nella tappa di ieri della Grande Boucle Che colpo per il Team Sky: la squadra di Chris Froome per una pedina fondamentale al Tour de France 2018. Stiamo parlando di Gianni Moscon: il 24enne italiano è stato protagonista di uno spiacevole episodio, che, visionato dal Var, è stato pesantemente sanzionato dai giudici della Grande Boucle con ...

Marchionne - Berlusconi : «Molto Colpito - è il numero uno dei manager italiani» : «Sono molto colpito dalle notizie sulle gravi condizioni di salute di Sergio Marchionne e del conseguente abbandono delle cariche da lui ricoperte nel gruppo Fca Marchionne è certamente il numero uno ...

14enne Colpito con fucile da sub : è grave : Un ragazzo di 14 anni è stato colpito ad un occhio con un fucile da sub mentre si trovava al porto di Sperlonga . Il giovane, di nazionalità inglese, è stato subito soccorso con un elicottero dell'...

Gaza - nuovo attacco aviazione Israele : Colpito secondo tunnel : Gaza, nuovo attacco aviazione Israele: colpito secondo tunnel Gaza, nuovo attacco aviazione Israele: colpito secondo tunnel Continua a leggere L'articolo Gaza, nuovo attacco aviazione Israele: colpito secondo tunnel proviene da NewsGo.