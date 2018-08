Classe con 39 studenti | la “prigione economica” del Miur e dell’Usr

Vaccini in Umbria. La preside Coccia : 'In Classe solo con il certificato' : In merito alla ipotesi di classi differenziate con ragazzi immunodepressi messi solo con tutti vaccinati, la Coccia taglia corto: 'Chi fa queste proposte non conosce il mondo della scuola e non sa ...

Mia figlia - immunodepressa - in Classe con non vaccinati : «Lo Stato mi aiuti» : TREVISO C'era una volta un delfino che rimase senza pinna. Uno squalo buono, prima di morire, gli regalò la sua. La pinna era speciale, diversa dagli altri delfini e gli permise di vivere. Anna, che ...

Spagna - Classe 'di famiglia' per Enzo Zidane : che show con la pallina da tennis! IL VIDEO : ... numeri da circo: palleggi anche da seduto Guarda tutti i VIDEO Napoli, palleggi show tra Hysaj e Milik Guarda tutti i VIDEO I VIDEO più curiosi dal mondo dello sport Guarda tutti i VIDEO

Nuoto - Simona Quadarella PADRONA DI TUTTO! 400-800-1500 sl. Un tris d’oro scolpito nella storia! FuoriClasse senza confini! : Imperatrice d’Europa, Reginetta del fondo in vasca, PADRONA di tutto. Simona Quadarella si è presa il Vecchio Continente, è la dominatrice incontrastata, è la protagonista assoluta a Glasgow, è imbattibile e inscalfibile come solo i veri fenomeni del panorama sportivo internazionale. La tripletta è servita, inchiniamoci al cospetto della “nuova” stella del Nuoto italiano che agli Europei ha completo il filotto d’oro e si ...

A Treviso i genitori di una bimba immunodepressa in Classe con compagni non vaccinati denunciano per tentata epidemia : Una denuncia contro ignoti per omissione d'atti d'ufficio, istigazione alla disobbedienza e tentata epidemia è stata presentata da una coppia di genitori la cui figlia, vaccinata ma con un deficit immunitario, era stata costretta a restare a casa dalla materna per non subire il contagio di una malattia infettiva contratta da due compagni di classe non vaccinati. Il fatto - riferisce 'Il Gazzettino' - risale al maggio scorso, ma la ...

Burattini. Appuntamenti con Massimiliano Venturi a Russi - Classe e Marina di Ravenna : L'ingresso è sempre gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni di età. ll programma completo è on-line sul sito www.Burattini.info , dove è possibile iscriversi alla ...

La Classe di Neymar e la concentrazione di Buffon : l’allenamento del PSG in vista della Supercoppa di Francia : Il PSG si gioca il primo trofeo della nuova stagione contro il Monaco: ecco le foto più belle dell’allnemento dei parigini in vista della Supercoppa di Francia Nella giornata di domani, sabato 4 agosto 2018, allo Shenzhen Universiade Sports Centre di Shenzhen il PSG affronterà il Monaco con in palio la Supercoppa di Francia. Ecco le immagini più belle dell’allenamento della vigilia di Neymar, Buffon e compagni.L'articolo La classe di ...

Vela - Mondiali 2018 : Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò iniziano con un secondo posto nella Classe 470! : Sono iniziate oggi le prime regate dei Mondiali di Aarhus, in Danimarca. Una rassegna importante, perché riunisce tutte le classi olimpiche in quello che di fatto è il primo evento di qualificazione per Tokyo 2020. nella prima giornata di gare il vento si è fatto attendere, poi ha consentito nel pomeriggio alle classi 470 e Finn di scendere in acqua. Nel doppio maschile ottima partenza di Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, che nell’unica ...

Argentina - Messi contro Hulk : il fuoriClasse dribbla il cane sul campo da calcetto : Una sfida impari quella tra Leo Messi e Hulk, il cane che da inizio 2016 è entrato a far parte della famiglia del campione argentino. Su un campo da calcetto, la Pulce si è divertita a effettuare ...

Nuova Classe A - l'auto che conosce le nostre abitudini : ... coppia massima di 250 Nm a 1.620 g/m, e il 7G-DCT si conferma un orologio, fermo restando che impostando la modalità Sport si hanno sensazioni e risposte diverse al volante. Per i prestazionali, lo ...

Vela – Campionati Europei Classe Contender : in testa l’italiano Marco Ferrari : Al Circolo Vela Arco iniziati i Campionati Europei Classe Contender: in testa l’italiano Marco Ferrari, seguito a 4 punti da Antonio Lambertini Altro Campionato Europeo al Circolo Vela Arco e questa volta di una Classe molto particolare: una deriva singola in cui il timoniere fa anche da prodiere, uscendo al trapezio- questa la caratteristica più particolare della Classe Contender che dal 30 luglio al 3 agosto disputa il Campionato ...