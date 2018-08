Cile | governo spagnolo si congratula con ex presidente Bachelet per nomina a guida Alto

[Il retroscena] Il "complotto"di Di Maio - il muro navale di Salvini - la regia di Conte : per il governo un'altra giornata diffi Cile : Tutta questa tensione, il rischio di morti e di ingaggiare guerre con il testo del mondo per cento persone? È il principio che conta, dice Salvini , "adesso ci ascoltano e cominciamo a farci ...

Governo - il diffi Cile equilibrio tra tecnici e politici (e sui migranti ancora scintille) : Non sono mesi semplici quelli che l'esecutivo ha davanti a sé. Tutt'altro. Come conciliare la prudenza dei tecnici (Tria e Savona) e la fretta dei politici (Salvini e Di Maio)? La prossima legge...

L'inutile crociata contro Salvini Il vuoto Pd contro il buonsenso Perché il governo avrà gioco fa Cile : Ong e rom. Le due questioni che hanno fatto gridare allo scandalo sinistra, cattolici, centro e tutta quella stampa perbenista che cerca ogni pretesto per attaccare il governo giallo-verde. Premetto che non sono leghista né ho particolari simpatie per questo Esecutivo. Ma un po’ di chiarezza su quel che sta dicendo Salvini va fatta Segui su affaritaliani.it

Pensioni : diffi Cile la cancellazione della Fornero - il governo lavora a misure più soft : Cancellare la Legge Fornero probabilmente restera' solo uno slogan da campagna elettorale e niente di più. In attesa che i progetti e le nuove misure siano definiti nei dettagli, a quanto trapela dalle indiscrezioni, appare difficile che il nuovo governo riesca a contro-riformare il sistema previdenziale, andando per davvero a cancellare la Legge Fornero . Quota 100, Quota 41, Opzione Donna sono le misure ormai di dominio pubblico che il governo ...

Governo - Davigo : “È diffiCile far peggio di chi l’ha preceduto. Noi giudici non siamo stati ancora insultati - è già qualcosa” : “Silvio Berlusconi ha affermato che dietro il pensiero “livoroso e giustizialista” del M5s ci sono io? L’ho querelato per queste affermazioni”. Sono le parole di Piercamillo Davigo, presidente della II Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, in una intervista a Giovanni Floris per Dimartedì (La7). “Secondo Berlusconi, dividere il mondo tra colpevoli e innocenti è giustizialismo? Il mio mestiere, quello di giudice, è esattamente ...