Ciclismo BinckBank Tour | Kittel sbaglia ancora | festeggia sempre la Quickstep

(Di lunedì 13 agosto 2018) È iniziato con l’ennesima vittoria dellal’appuntamento con ilVIDEO, la corsa a tappe tra Olanda e Belgio che continua il serratissimo calendario del World. In una giornata di pioggia e su un percorso pianeggiante la corsa si è conclusa con uno sprint generale in cui è emersa una volta di più la capacita' delladi mettere nella posizione migliore i propri velocisti. In assenza di Gaviria e Viviani, i due big del team, è stato il giovane Fabio Jakobsen a beneficiarne. Il velocista olandese ha resistito al tentativo di rimonta di Marcel, fortissimo ma partito da una posizione decisamente sfavorevole eduna volta battuto., tanta pioggia e tante cadute La prima tappa delera promessa ai velocisti e così è stato nonostante le insidie della pioggia che è caduta a lungo sui corridori. Il maltempo ha ...