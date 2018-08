“Cialtrone” Guido Saraceni contro Salvini Colpa dell’ultima idea del ministro

caffeinamagazine

(Di lunedì 13 agosto 2018)è ormai uno dei personaggi noti del web italiano. Spopola da anni su Facebook con il suo ‘proverbiale’ cialtroni. Professore universitario in servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza della Facoltà di Teramo,è docente di informatica giuridica ed è proprio grazie a questa ‘passione’ che ha aperto una pagina Facebook in cui racconta piccoli aneddoti legati alla sua attività di docente e dove esprime pareri sulle follie che imperversano nel più famoso tra i social network.è anche autore del blog Due minuti di lucidità dove affronta per lo più tematiche filosofiche, anche se non disdegna altri argomenti quali il cinema, la musica e la letteratura. Ma tra i temi che più tratta, soprattutto nell’ultimo periodo con l’insediamento del Governo Conte, c’è senza dubbio la politica. Lui, che si definisce ...