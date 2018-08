Chiude in bellezza la rassegna A ventu… Abbentu diretta da Giacomo Bonagiuso

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : l’Italia prova a Chiudere in bellezza con lo skeet misto : Le ultime due prove degli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, saranno quello dello skeet a coppie miste, senior e junior: l’Italia, già certa di trionfare nel medagliere, punta comunque ad aggiungere altri allori alla ricca collezione. Nella categoria senior andranno in pedana Bacosi-Rossetti e Cainero-FIlippelli, mentre nella categoria junior ecco Longhi-Sdruccioli. Per i seniores la lotta sarà serrata: saranno infatti ben ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : Italia per Chiudere in bellezza - azzurre da podio nella madison : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Altri quattro titoli in palio oggi al Sir Chris Hoy Velodrome. Per l’Italia riflettori puntati sulla coppia della madison al femminile (specialità olimpica) formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri, entrambe medagliate in questa competizione continentale. In palio l’oro anche ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : Italia per Chiudere in bellezza. Minisini-Flamini si giocano la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato in corso di svolgimento al Scotstoun Sports Campus di Glasgow. Si chiude oggi il programma della disciplina, ed accadrà con non meno di tre finali: si comincia alle 10, col programma libero del duo, che vede in gara Linda Cerruti e Costanza Ferro; si prosegue poi alle 11:11 con la gara del programma libero del duo misto, in cui sono iscritte ...

Golf - WGC Bridgestone Invitational 2018 : Justin Thomas controlla e Chiude in bellezza : Justin Thomas non crolla nell’ultimo round del World Golf Championship Bridgestone Invitational 2018 (montepremi 10 milioni di dollari) e si aggiudica la kermesse con il punteggio di -15 (265 colpi). L’americano conclude il suo torneo con un -1 in controllo, conservando ben 4 lunghezze di margine sul connazionale Kyle Stanley. Sul percorso par 70 del Firestone Country Club di Akron (Ohio, Stati Uniti) a chiudere il podio troviamo ...

Ginnastica - Europei 2018 : Giorgia Villa sogna l’apoteosi al libero - poi arriva Stanciulescu. Argento per l’azzurra - si Chiude in bellezza : Giorgia Villa ha assaporato a lungo il gusto del secondo oro di giornata, il quarto assoluto agli Europei 2018 juniores di Ginnastica artistica, ma il sogno si è infranto proprio all’ultimo istante. La bergamasca, che pochi minuti prima si era imposta alla trave dopo la doppietta squadra-all-around di venerdì, era scesa in pedana al corpo libero per terza e aveva eseguito un esercizio davvero splendido, distinguendosi soprattutto per ...

Ascolti TV | Mercoledì 1 agosto 2018. Temptation Island Chiude in bellezza (25.5%). Superquark 14.1% : Rafaela e Andrea a Temptation Island Su Rai1 Superquark ha conquistato 2.418.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island 5 ha raccolto davanti al video 4.016.000 spettatori pari al 25.5% di share (qui gli Ascolti della puntata finale dello scorso anno). Su Rai2 MacGyver ha interessato 710.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 la serie in prima visione Chicago Fire ha intrattenuto ...

Mondiali Scherma 2018 - l'Italia Chiude in bellezza : medaglia d'oro nel fioretto maschile : ... , Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola , che si è fermato a pochi minuti dalla finale per un problema muscolare, hanno superato 45-34 gli statunitensi, che in Coppa del Mondo non avevano ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari ritorna : “Obiettivo Olimpiadi 2020! Sogno la medaglia - voglio Chiudere in bellezza” : Vanessa Ferrari si è dimostrata per l’ennesima volta una Campionessa infinita, una vera e propria Araba Fenice che non si arrende di fronte a nulla, una ginnasta caparbia che non si è fatta abbattere dall’infortunio al tendine d’Achille procurato durante gli ultimi Mondiali e che con grinta ha cercato di recuperare per regalarsi l’ultima chance. La bresciana è tornata ufficialmente ad allenarsi da un paio di settimane con ...

Dolce & Gabbana Como : festa vip a Villa Pliniana per Chiudere in bellezza l'evento-moda : ... che hanno visto tra gli ospiti personaggi di fama internazionale, top model, cantanti, imprenditori, inviati di giornali, riviste, televisioni provenienti da tutto il mondo. Kermesse di moda che ha ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA. Quadarella Chiude in bellezza! Blume e Proud stellari nei 50 stile! Burdisso : che farfalla! Scalia ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018, cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con le batterie, poi dalle 19.00 ...

#OpenDayMarsica18 : motori - musica e sport. La Marsica Chiude in bellezza un mese di eventi : ... pieno di sorprese, colori, tradizione e storia, sempre capace di innovare una proposta che spazia dalla cultura alla gastronomia, passando per lo sport, la musica ed il benessere. Vi aspetteremo ...

Cartabianca 26 giugno 2018 : Bianca Berlinguer Chiude in bellezza con Di Maio : L'originale scaletta del programma resta invariata, con il faccia a faccia con i protagonisti della politica e dell'informazione, sfide tra due posizioni alternative sui temi di attualità e un'...

LIVE Italia-Usa - Nations League Volley in DIRETTA : l'Italia - già eliminata - per Chiudere in bellezza con gli Usa : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi ...