calciomercato

: Chievo, visite mediche per Barba - - Dalla_SerieA : Chievo, visite mediche per Barba - - GIUSPEDU : RT @MatteoPedrosi: Come annunciato ieri ???, chiuso il mercato inglese si sbloccano le situazioni di #Obi e #Acquah: il nigeriano firma con… - MondoGaio : RT @Toro_News: #Calciomercato #Torino: #Obi, visite mediche ok col #Chievo. Ecco le cifre dell'affare -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Colpo in entrata per il, che ha trovato l'accordo con lo Sporting Gijon per il cartellino di Federico. Il difensore - come riporta Sky Sport - sta già svolgendo lecol club prima della firma sul contratto che sarà di tre anni con opzione per il quarto.