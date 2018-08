Chievo-Juventus - prima giornata Serie A 2018-2019. Data - programma - orario d’inizio e tv : come vedere l’esordio di Cristiano Ronaldo : Chievo-Juventus sarà la partita che aprirà la prima giornata della Serie A 2018-2019. Il massimo campionato italiano di calcio ripartirà col botto sabato 18 agosto quando alle ore 18.00 i Campioni d’Italia saranno impegnati allo Stadio Bentegodi di Verona contro la compagine gialloblu. La partita è particolarmente attesa non soltanto perché rappresenta l’esordio dei bianconeri in questa stagione ma perché Cristiano Ronaldo debutterà ...

Juventus - gruppo al completo : Allegri mette il Chievo nel mirino : gruppo AL completo In realtà la squadra sarà completa solo da venerdì, quando anche l'ultimo bianconero, il campione del mondo francese Matuidi, si aggregherà al gruppo di Allegri. Domani mattina, in ...

Serie A - Chievo-Juventus in streaming su Facebook : La Serie A visibile sui social network. Dal campionato 2018-2019 almeno una gara del campionato italiano e della Liga saranno trasmesse gratuitamente in streaming su Facebook per gli utenti del Regno Unito e in Irlanda. Nella prima giornata sulla pagina di Eleven Sports andrà in scena Chievo-Juventus, il debutto in Italia di Cristiano Ronaldo, mentre nella seconda giornata sarà visibile Inter-Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

Chievo-Juventus - sale la febbre per Cristiano Ronaldo : il Bentegodi ‘corre’ veloce verso il sold-out : Nel primo giorno di vendita dei tagliandi per Chievo-Juventus, si è registrata un’affluenza record con oltre dodici mila biglietti venduti Il Bentegodi di Verona sarà il primo stadio ad ospitare in serie A Cristiano Ronaldo, che esordirà con la Juventus contro il Chievo. Prevedibile il sold-out dopo l’affluenza record registrata nel primo giorno di vendita, nel corso del quale sono stati staccati ben 12814 tagliandi. In casa ...

Biglietti Chievo-Juventus (sabato 18 agosto) : come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : Finalmente si ricomincia. Riparte il campionato di Serie A di calcio con la prima giornata che scatterà nel week-end tra il 18 e il 19 agosto. Subito, ovviamente, grandi emozioni: tutti i tifosi italiani attendono con ansia questo giorno per tornare a vedere i propri beniamini in campo. I riflettori saranno puntati soprattutto sullo Stadio Bentegodi di Verona: si affrontano, nel match inaugurale, sabato 18 agosto alle 18, i padroni di casa del ...

Chievo-Juventus : data - programma - orario d’inizio e tv. L’esordio di Cristiano Ronaldo in Serie A : come vedere la partita : Sabato 18 agosto, ore 18.00. Stadio Bentegodi di Verona. Sono data, orario e luogo del debutto di Cristiano Ronaldo nella Serie A: ad aprire la prima giornata del massimo campionato italiano 2018-2019 di calcio sarà proprio la Juventus sul campo del Chievo. Un anticipo diventato di lusso non solo per l’esordio stagionale dei Campioni d’Italia ma soprattutto per la prima assoluta del fenomeno portoghese che cercherà subito di ...

Serie A 2018-2019 : definite le prime tre giornate. Calendario - programma - orari e tv : apre Chievo-Juventus sabato 18 agosto : La Serie A 2018-2019 scatterà nel weekend del 18-20 agosto. C’è tanta curiosità sulla prima giornata del massimo campionato italiano di calcio che prenderà il via subito dopo Ferragosto in una settimana tipicamente di ferie e che richiamerà l’attenzione di molti appassionati e tifosi sotto l’ombrellone, in montagna o in città. Ad aprire le danze sarà la Juventus: i Campioni d’Italia saranno impegnati contro il Chievo a ...

Chievo-Juventus - l’esordio di Cristiano Ronaldo si avvicina : si alzano i prezzi per accedere al Bentegodi : Tra pochi giorni scatta la prevendita per il match tra Chievo e Juventus, la prima gara di Cristiano Ronaldo in serie A La Juventus esordirà nella prossima serie A al Bentegodi, affrontando il Chievo nella prima giornata del campionato 2018/2019. Cresce l’attesa per il debutto di Cristiano Ronaldo in Italia, sensazionale acquisto dei bianconeri in questo mercato estivo. Il club gialloblu prevede il pienone nel proprio stadio, per ...