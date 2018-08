CGIL | decreto dignità non è la giusta soluzione per i diplomati magistrale

Decreto dignità - CGIL : “Norme interessanti - ma sul lavoro serve intervento organico” : Tania Scacchetti, membro della segreteria confederale della Cgil , guarda con favore alle norme sul lavoro contenute nel Decreto dignità . Bene sui contratti a termine e le delocalizzazioni, anche se "è solo un primo passo, molto parziale". Contrarietà per le misure fiscali. No anche al possibile ritorno dei voucher.Continua a leggere

Decreto dignità - Merlo - CGIL Molise - : 'Nessun superamento del jobs act' : La norma sulle delocalizzazione rappresenta un primo tentativo per arginare un fenomeno negativo per l'economia e la occupazione in Italia. Tuttavia perché diventi una risposta compiuta è necessario ...