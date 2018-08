Cerca di vendere online orologio rubato | la proprietaria lo incastra

Roma : Cercano di vendere cellulare rubato - arrestati : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino del Gambia di 20 anni e uno del Senegal di 23 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi in largo di Villa Peretti mentre stavano tentando di vendere ad un passante un iPhone provento di una rapina. I cittadini stranieri non sono riusciti a fornire una valida giustificazione circa la provenienza e ...