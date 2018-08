ilfattoquotidiano

: Centrodestra, Fi spaccata sulla Lega: ‘Se Salvini tradisce finisce come Fini e Alfano’. Ma Toti: ‘Sforzarsi per aff… - fattoquotidiano : Centrodestra, Fi spaccata sulla Lega: ‘Se Salvini tradisce finisce come Fini e Alfano’. Ma Toti: ‘Sforzarsi per aff… - erregi69 : Centrodestra, Fi spaccata sulla Lega: ‘Se Salvini tradisce finisce come Fini e Alfano’. Ma Toti: ‘Sforzarsi per aff… - zuccapelata : #Silvio, ti consigliamo di affidare la direzionine di rete4 direttamente a #Renzi così hai fatto il #nazareno2 -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Alcuni lo attaccano vaticinando per lui la fine di Angelino Alfano e Gianfranco. Altri invece sono molto più morbidi: e addirittura starebbero studiando una rivoluzione interna per avvicinarsi alla. Forza Italia si spacca di fronte a Matteo. La decisione di correre da solo in Abruzzo, sommata alle dichiarazione del fido Giancarlo Giorgetti – secondo il quale ilè ormai “una categoria dello spirito” – hanno infiammato gli animi tra i berlusconiani. Che però si riscoprono tutt’altro che compatti nella guerra al Carroccio. Anzi dentro al partito azzurro ci sarebbe anche chi studia la creazione di una nuova forza, che accolga gli esuli berlusconiani e gli uomini di Fratelli d’Italia, per andare compatti con lain vista delle elezioni europee. Almeno secondo il quotidiano Repubblica che indica in Giovanni Toti uno dei ...