savonanews

: Celle, rinviate le manifestazioni previste per lunedì 13 e martedì 14 agosto - savonanews : Celle, rinviate le manifestazioni previste per lunedì 13 e martedì 14 agosto -

(Di lunedì 13 agosto 2018) In considerazione dellecondizioni meteo non favorevoli - spiegano in una nota dal Comune - si è deciso per il rinvio delleper le serate del 13 e 14...