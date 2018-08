: Catanzaro.Incidente lavoro,muore 43enne - TelevideoRai101 : Catanzaro.Incidente lavoro,muore 43enne - Calab_Magnifica : Catanzaro: incidente sul lavoro, muore 42enne a Gimigliano - Antonietta_95 : RT @ilquotidianoweb: Incidente stradale mortale a Catanzaro Lido Donna travolta mentre attraversa la strada #IlQuotidianoweb #calabria http… -

Un operaio di 43 anni è morto in unsula Gimigliano (), in uno stabilimento di conserve. In base a una prima ricostruzione, l' uomo era alla guida di un muletto che si è ribaltato. L'operaio è morto sul colpo. Avviate le indagini per accertare le cause dell'.(Di lunedì 13 agosto 2018)