Cassazione | “Se il centro sociale occupato paga le bollette e ha utilità sociale non può

UBRIACA E VIOLENTATA - NON C'È AGGRAVANTE/ Cassazione - "se ha bevuto volontariamente c'è solo reato di stupro"

Stupro - la Cassazione : “Se la vittima si ubriaca volontariamente condanne ma senza aggravanti” : Nel caso di uno Stupro, se la vittima è ubriaca per avere assunto volontariamente alcol, alla pena non può essere aggiunta l’aggravante del ricorso alle sostanze alcoliche o stupefacenti. Lo ha deciso la Cassazione ordinando un nuovo processo su un caso di Stupro di gruppo per rivedere al ribasso le condanne inflitte in appello. A commetterlo – secondo la sentenza di secondo grado – erano stati due 50enni mentre la vittima era una ...