Cassani | Nibali correrà la Vuelta

Ciclismo - Davide Cassani : “Vincenzo Nibali rischia il Mondiale. Deve recuperare in due settimane e fare la Vuelta” : Vincenzo Nibali sta affrontando un momento molto difficile dopo la rottura di una vertebra che lo ha costretto a ritirarsi dal Tour de France proprio sul più bello. Lo Squalo era in grandissima forma, era in piena lotta per la maglia gialla e stava sognando sull’Alpe d’Huez prima della caduta provocata da un tifoso. Uno stop doloroso che complicata la marcia di avvicinamento del siciliano alla Vuelta di Spagna e soprattutto al ...

Nibali - le parole forti di Davide Cassani : indicazioni importanti in vista della Vuelta e del Mondiale : La caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez e le parole del ct Davide Cassani sul futuro dello Squalo “No, non è vero. Non può essere vero. Sono quasi due settimane che aspetto questa tappa, la più bella, la più dura, la più affascinante. Le immagini sono impietose, Vincenzo a terra, sofferente, come due anni fa, a Rio. Quel giorno me lo trovai a bordo strada, piegato in due dal dolore e dalla delusione. Ma questa volta si ...