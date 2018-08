Case vacanza | metà affitti irregolare | scoperti ghost hotel e ospizi pollaio

Estate 2018 - per la Gdf la metà delle Case vacanza è irregolare : “Scoperti anche hotel fantasma” : Una casa vacanze su due è risultata irregolare secondo i controlli della Guardia di Finanza. Puglia, Toscana e Lazio le maglie nere. Ma anche in Sicilia sono state riscontrate anomalie: a Taormina, tra le mete più richieste dei villeggianti italiani, le fiamme gialle hanno scoperto veri e propri hotel fantasma.Continua a leggere

Case-vacanza - boom de affitti brevi. Campania e Basilicata le regine del fenomeno : In molti le hanno scoperte come una fonte di reddito, molti altri le hanno premiate per la possibilità di fare vacanze a prezzo contenuto e con la sensazione di sentirsi sempre a casa. La Campania è ...

Case vacanza : è la Sicilia la regina del risparmio per il mese di agosto : Nonostante agosto sia da sempre percepito come il mese in cui partire costa di più, per prenotare le proprie vacanze nel periodo più caldo dell'anno non si deve per forza spendere una fortuna, almeno ...

In Liguria boom di Case vacanza e b&b. Federalberghi : «È concorrenza sleale» : Nella nostra regione cresce a ritmo elevato il numero degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, questo il termine tecnico. E il fenomeno preoccupa non poco gli albergatori

Case-vacanza inesistenti - quattro donne arrestate : i turisti consegnavano la caparra e loro fuggivano col denaro : Sono finite in manette perché affittavano Case-vacanza inesistenti in rinomati luoghi di villeggiatura, tra cui Cortina, Isola d’Elba, Marina di Grosseto, San Teodoro, Stintino, Livigno e Madonna di Campiglio. E dai turisti, ignari della truffa, si facevano consegnare la caparra e poi “sparivano” con il denaro. quattro donne – tre residenti nel milanese e una in provincia di Cagliari, di età compresa tra i 24 e i 76 anni ...

